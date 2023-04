Venäjän sotilaat pakenevat rankalla videolla juoksuhautaa tulittavaa vaunua

Ukrainan asevoimien 5. rynnäkköprikaati on jakanut Facebook-sivuillaan alla näkyvän videon venäläisten asemiin tehdystä hyökkäyksestä. Videon on jakanut Twitterissä Ukrainan sotaa seuraava FPRI:n tutkija Rob Lee. Materiaalia kuvataan päivityksessä ”uskomattomaksi”.

Ukrainalainen panssarivaunu ampuu videolla ensin venäläisten juoksuhautaan. Seuraavaksi näytetään panssariajoneuvoa tuomassa paikalle ukrainalaisia sotilaita ja tulittamassa suojautuvia ja pakenevia venäläissotilaita. Videon lopussa kuvataan tuhoja ja kaatuneita venäläisasemissa.

Ukrainalaisjoukko taistelee tiettävästi Bahmutin alueella. Siellä on käyty jo pitkään ankaria taisteluja.

