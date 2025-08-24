Venäjän sotateollisuus taantuu – ”Tuotantoa on pakko hidastaa”

Kiristyvät talouspakotteet ja kasvat sotilasmenot ovat arvovaltaisen brittiläisen Chatham House -ajatuspajan – Britannian ulkopoliittisen instituutin – tuoreen selvityksen mukaan paljastaneet ja kärjistäneet Venäjän sotateollisuuden vakavia heikkouksia.

– Venäjällä on vaikeuksia tuottaa aidosti uusia ja teknologisesti edistyneitä järjestelmiä. Sen sijaan se nojaa neuvostoajalta periytyvään järjestelmään ja tutkimukseen. Se on myös vahvasti riippuvainen kolmansista osapuolista, jotka toimittavat välttämättömiä länsimaisia komponentteja, sillä tuonnin korvaaminen ja kotimainen tuotanto eivät riitä tyydyttämään tarpeita, selvityshanketta johtanut ranskalaistutkija Mathieu Boulègue kirjoittaa.

Hän arvioi, että tuotantoa joudutaan todennäköisesti yksinkertaistamaan ja hidastamaan tulevina vuosina. Venäjä joutuu myös sopeutumaan tuotannon laadulliseen heikkenemiseen ja teknologisten innovaatioiden pysähtymiseen.

– Venäjän ennätyksellisen korkeista sotilasmenoista huolimatta tutkimuksemme osoittavat maan sotateollisuuden olevan parhaillaan taantumassa – toisin kuin Kreml haluaisi maailman uskovan, Boulègue sanoo.

Vaikeuksistaan huolimatta Venäjä kyennee hänen mukaansa edelleen sinnittelemään ja tuottamaan järjestelmiä, jotka ovat riittävän hyviä muodostaakseen pysyvän uhan Ukrainalle.

– ”Riittävän hyvä” siihen, että sotaa Ukrainaa vastaan voi jatkaa, ei kuitenkaan ole sama asia kuin kyky pysyä mukana länsimaiden – ja Kiinan – sotilaallisen teknologian kehityksessä pitkällä aikavälillä, hän muistuttaa.

Lännen olisikin hänen mielestään tässä tilanteessa panostettava ennen kaikkea Venäjän sotateollisuuden heikentämiseen ja Venäjän muodostaman sotilaallisen uhan patoamiseen mahdollisimman konkreettisella ja uskottavalla tavalla.

– Länsimaiden pakotteet on syytä kohdistaa sekä lyhyen aikavälin tavoitteeseen heikentää Venäjän kykyä jatkaa taistelua että pidemmällä aikavälillä puolustusteollisen kompleksin ja siihen liittyvien siviilisektorien täydelliseen romahduttamiseen, Boulègue painottaa.

Venäjän sotateollisuuden taantumista voidaan hänen mukaansa nopeuttaa tiukentamalla pakotteita ja vientivalvontamekanismeja, tukkimalla jäljellä olevia porsaanreikiä ja sanktioimalla Venäjän sodankäynnin mahdollistavia ulkoisia kumppaneita.

Jos kävisi kuitenkin niin, että nykyisiä pakotteita lievennettäisiin tai jopa poistettaisiin, kuten jotkut ovat viime aikoina esittäneet, Venäjän kyky investoida asevoimiinsa ja niiden modernisointiin saisi merkittävän piristysruiskeen, Boulègue varoittaa.

Mikäli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tavoittelema aselepo toteutuisi, mutta Venäjä kykenisi säilyttämään sotilasmenonsa nykyisellä ennätyksellisen korkealla tasolla, Kremlin asehankinnat todennäköisesti kiihtyisivät entisestään. Tämä on haaste, johon lännen täytyy nyt mahdollisimman pikaisesti ja uskottavasti vastata.