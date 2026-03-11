Venäjän sotamenestys halvaantui – sotilaat saavat palata Telegramiin

Venäjän sotilaat palaavat Telegramiin rintamalla, kun valtion Max-sovelluksen tietoturva herätti huolia ja sotilasjohto sivuutti käyttöpakon.

Aluksi Venäjän valtio yritti kieltää sotilailta Telegramin käytön. Nyt on kuitenkin toisin. Asiasta ovat kertoneet helmikuun lopulla useat Z-bloggarit eli venäläiset, sotaa tukevat somevaikuttajat. Nyt viesti alkaa levitä jo sotamedioiden ulkopuolellekin.

Kielto aiheutti huomattavia vaikeuksia Venäjän sotilaille rintamalla Ukrainassa. Kun Ukraina ja Elon Musk rajasivat satelliittiyhteys Starlinkin siten, etteivät Venäjän joukot enää pääse siihen käsiksi, ovat venäläiset sotilaat painottaneet toiminnassaan ”kotimaisia” vaihtoehtoja. Esimerkiksi ukrainalaisten sotilaiden suosima ja venäläistenkin aiemmin runsaasti käyttämä Discord on estetty venäläisissä verkoissa jo vuonna 2024, joten Telegram on jäänyt luontevaksi sotilasviestinnän muoto Venäjän sotilaille.

Telegram on alkujaan venäläinen, vaikka sen perustaja Pavel Durov lähtikin maasta painostuksen vuoksi jo yli 10 vuotta sitten. Ikävä kyllä edes Telegram ei kelpaa Venäjän valtiolle, vaikka se onkin hurjan suosittu.

Valtio ei pysty kontrolloimaan Telegramia, joten se on luonut sille korvaajan, Maxin.

Venäjän viranomaiset, etunenässä valtion digirajoitus- ja sensuurivirasto Roskomnadzor ovat kuluvana vuonna ryhtyneet vaikeuttamaan Telegramin käyttöä esimerkiksi hidastamalla sen toimintaa teknisin menetelmin. Tavoitteena on ollut ja on kieltää Telegramin toiminta kokonaan ja pakottaa ihmiset tällä tavoin siirtymään Max-viestipalvelun käyttäjiksi.

Venäjän sotilaiden kannalta tämä on tarkoittanut, että sotilasviestintä vaikeutuu tai jopa epäonnistuu. Joidenkin raporttien mukaan jopa varakommunikaatioyhteyksien käyttö on vaikeutunut, sillä venäläisten omat elektronisen sodankäynnin järjestelmänsä häiritsevät niitä. Ja kun joukot eivät saa toisiinsa yhteyttä, ne erehtyvät luulemaan omia vihollisiksi. Syntyy nimellä ”friendly fire” tunnettu tilanne, jossa joukot ampuvat ja tuhoavat omiaan. Näin tapahtunut ukrainalaisen partisaaniryhmä Ateshin mukaan ainakin Zaporižžjan seudulla. 12 venäläissotilaan ryhmä tuhoutui kokonaan omiensa tulituksessa.

Nyt on käynyt ilmi, että pakollisessa Max-sovelluksessa on huomattavan pahoja tietoturvapuutteita. Puutteet ovat niin pahoja, etteivät ainakaan Venäjän turvallisuuspalvelut halua sitä käyttää. Syy on samansuuntainen kuin Ukrainan rintamalla: salaisuuksia ei kannata antaa vihollisille.

Esimerkiksi: Maxin lähdekoodi ei ole vertaisarvioitavissa. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset tietoturvapuutteet jäävät herkemmin huomaamatta. Se keskustelee häiritsevän laajasti valtion omien rajapintojen kanssa, mikä on herättänyt monissa epäilyjä ja huolia siitä mitä kaikkea tietoa valtio pääsee käyttäjistä keräämään. Viestiliikenne ei myöskään ole päästä päähän salattua, kertoo venäläinen tietoturvasivusto Securitylab.

Nyt Venäjän asevoimatkin on ymmärtänyt yskän. Pääesikunnassa on päätetty, että Venäjän digitalousministeriön antamat määräykset Maxin käyttöpakosta jätetään huomiotta. Keskeinen syy on teknologiakanava Insider-T:n mukaan juuri viestien heikko salaus.

Selvää ei ole, onko Maxin käyttäminen suoranaisesti kielletty vai onko sotilaille annettu suositus olla käyttämättä sitä. Joka tapauksessa Telegramin käyttö rintamalla saa nyt jatkua ja sotilaat ovat saaneet määräyksen palauttaa operatiivinen viestintänsä sovellukseen. Telegramin toimintaa ei myöskään enää hidasteta tai muutoin ”hiekoiteta” sota-alueella.

Samalla venäläiset siviilit kuitenkin joutuvat jatkamaan Maxin käyttöä.