Venäjän sotalaivat ja sukellusveneet lähtivät yllättäen satamasta – ”Erittäin epätavallista”

Useita venäläisiä sota-aluksia on lähtenyt yllättäen merille Novorossijskin satamasta Mustallamerellä. Asiasta Naval Newsin artikkelissaan kertova laivastoasiantuntija H.I. Sutton kuvailee toimintaa suoranaiseksi ”massalähdöksi”.

– Erittäin epätavallista. Saattaa kertoa jonkinlaisesta operaatiosta, Sutton toteaa Twitterissä.

Naval News kertoo vahvistaneensa tiedot Venäjän sota-alusten liikkeistä.

Satamasta lähteneiden laivojen ja sukellusveneiden joukossa kerrotaan olevan muun muassa Venäjän Mustanmeren laivaston suurin maihinnousualus, Ivan Gren -luokan Pjotr Morgunov. Osaston mukana on myös tukikohdassa olleita Kilo-luokan sukellusveneitä.

Satamaan on Naval Newsin tietojen mukaan jäänyt vain muutama alus. Novorossijsk ei ole Suttonin mukaan ollut näin tyhjänä kuukausiin.

Asiantuntija arvioi, että kyseessä voi olla jonkinlainen valmiusharjoitus tai yritys välttää Ukrainan iskuja. Ukrainalaisjoukot ovat käyttäneet Mustallamerellä räjähteillä lastattuja miehittämättömiä pikaveneitä.

H.I. Suttonin mukaan kyseessä voi myös olla hyökkäysoperaatio. Viimeksi kun alueella havaittiin poikkeuksellista Venäjän laivaston toimintaa, enteili se laajoja ohjusiskuja eri puolille Ukrainaa. Esimerkiksi Kilo-luokan sukellusveneitä voidaan käyttää Kalibr-risteilyohjusten ampumiseen.

– Tämä ei kuitenkaan selitä massalähtöä, koska olisi ainutlaatuista, että kaikki kolme [satamaan sijoitettua sukellusvenettä] ottaisivat osaa samaan hyökkäykseen, Sutton arvioi.

Hän huomauttaa myös, että maihinnousualusten mukana olo viittaa siihen, ettei kyse ole pelkkien ohjusiskujen valmistelusta.

Voiko Venäjä sitten suunnitella jonkinlaista maihinnousua?

Suttonin mukaan sellainen voisi kohdistua Ukrainan lounaisosiin ja tavoitella maareittiä Transnistriaan. Tässä skenaariossa sukellusveneet hankkisivat tiedustelutietoa ja suojaisivat maihinnousualuksia.

H.I. Sutton pitää tätä kuitenkin varsin epärealistisena. Hän huomauttaa, ettei Venäjän sodan alussa valmistelemia maihinnousuja koskaan nähty. Samaan aikaan merijalkaväkeä lähetettiin sotimaan sisämaahan.

– Joukkoja on kulutettu valtavasti ja suunnitelmat merijalkaväen täydentämiseksi tulevat viemään kuukausia tai vuosia. Kaikesta huolimatta jonkinlaista maihinnousuoperaatiota ei voida sulkea pois.

A sudden mass exodus of warships and submarines from Novorossiysk today. Very unusual, may be a leading indicator of an operation of some kindhttps://t.co/5S17R6kayH

— H I Sutton (@CovertShores) January 11, 2023