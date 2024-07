Venäjän sotainvalidit jäävät ilman korvauksia: Kuin kaikki olisivat unohtaneet

Useat Ukrainassa haavoittuneet venäläissotilaat jäävät vaille heille kuuluvia korvauksia, palkkoja jää rästiin, jopa urheusmitalit hukkuvat byrokratiaan.

Useat venäläismediat kertovat rostovilaisesta Valeri Popovista. 47-vuotias Popov toimi 102. moottoroidun jalkaväkirykmentin mekaanikkona ja kuljettajana. Huhtikuussa hän haavoittui vakavasti Bahmutissa käydyissä taisteluissa. Hänen päänsä vaurioitui niin, että hän sokeutui, ja aivoverenkierron vaurioiden vuoksi lääkärit ovat arvioineet, että mies tuskin elää enää vuotta kauemmin.

Venäjän veteraanijärjestöön otti yhteyttä Popovin vaimo, sillä sokea ei pystynyt itse kirjoittamaan. Veteraanijärjestö kertoo sivuillaan, että tämän sotainvalidin vakuutuskorvaus ja palkat ajalta, jolloin hän oli rintamalla, ovat maksamatta. Hän tarvitsee arvokasta hoitoa ja kuntoutusta, mutta korvauksia ei ole tilitetty. Pelkkä haavoittuneelle maksettava vakuutuskorvaus on yksin kolme miljoonaa ruplaa eli noin 31 000 euroa.

– On kuin kaikki olisivat unohtaneet minut, Popov sanoi veteraanijärjestön edustajalle puhelimessa.

Rostovilaisen Bloknot-lehden mukaan aluesyyttäjä on ryhtynyt selvittämään tapausta. Mutta sotainvalidi Popov ei ole yksin: heinäkuun alussa venäläiset viestimet kertoivat Burjatiasta lokakuussa 2023 sotaan lähteneestä, joka ei saanut ollenkaan palkkaa puoleen vuoteen. Kun sotilaan äiti ryhtyi selvittämään tapausta, kävi ilmi, ettei palkkoja voitu maksaa, koska sotilaan tietoja ei ollut kirjattu maksutietojärjestelmään.

Novaja Burjatia -lehti kertoi myös toisesta Burjatian ihmisoikeuskomissaariin yhteydessä olleesta taistelijasta. Tämäkin mies oli haavoittunut, ollut hoidettavana sekä Belgorodin että Pietarin sairaaloissa ja saanut vielä mitalin urheudestaan. Vakuutuskorvaus, tutut kolme miljoonaa ruplaa sekä urheusmitalin yhteydessä maksettava korvaus, tulivat tilille vasta kuin ihmisoikeuskomissaari valitti asiasta seudun sotilassyyttäjälle.

Syitä voi etsiä esimerkiksi haavoittuneiden määrästä. Venäjän miestappiot helmikuun 2022 hyökkäyksen alusta ovat runsaasti yli puoli miljoonaa. Näistä neljä viidesosaa on haavoittuneita. Aiemmin heinäkuussa kaksi yhdysvaltalaistutkijaa laski War On The Rocks -sivustolle kirjoittamassaan puheenvuorossa, mitä kaikkien kaatuneiden omaisille sekä haavoittuneille itselleen luvattujen korvausten maksaminen kustantaa. Summa on noin kuusi prosenttia koko Venäjän valtion vuoden 2024 budjetista.