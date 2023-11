Venäjän sotadelfiinit pääsivät vapaaksi Krimin myrskyssä

Venäjän Krimin Sevastopoliin tuomat koulutetut sotadelfiinit ovat todennäköisesti vapautuneet. Delfiineitä pidettiin satamassa merialtaissa, jotka ovat nyt kadonneet.

Laivastoasiantuntija ja delfiineistä aiemminkin kertonut H.I. Sutton sanoo, että Krimillä sunnuntaina ja maanantaina riehunut myrsky on vienyt delfiiniaitaukset satamasta mennessään. Myrsky tuhosi myös miehittäjän Krimille pystyttämiä puolustusrakenteita.

Asia ilmenee alueen satelliittikuvista.

– Olen 100-prosenttisen varma tästä, Sutton toteaa kuvien perusteella X-viestialustalla.

– Luultavasti osa tai kaikki koulutetut delfiinit ovat vapautuneet.

Sutton kuitenkin muistuttaa blogissaan, että delfiinit ovat tottuneet elämään vankeudessa ja luottamaan ohjaajien tarjoamaan ruokaan, siksi yllättävä vapautuminen saattaa tarkoittaa niille kuolemantuomiota.

Venäjällä on pitkät, neuvostoaikaan juontavat perinteet delfiinien koulutuksesta armeijan käyttöön. Ne voidaan opettaa esimerkiksi etsimään, noutamaan ja tunnistamaan asioita.

Britannian puolustusministeriö kertoi kesällä, että Venäjä on tuonut lisää delfiineitä Krimille, todennäköisesti suojaamaan avainkohteita esimerkiksi vihollisen sukeltajilta.

Tiedustelukuvissa näkyi tuolloin uusia Sevastopolin sataman edustalla olevia merinisäkkäille tarkoitettuja altaita.

Tänä syksynä Venäjä vei delfiineitä uuteen paikkaan Luoteis-Krimille.

