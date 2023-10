Venäjä on siirtänyt sotadelfiinejä Krimille

Venäjän laivaston sotadelfiinejä on siirretty uuteen kohteeseen miehitetyllä Krimillä. Asiasta kertovan Naval Newsin mukaan satelliittikuvat todistavat, että tavallisesti vartiointitehtäviin koulutettuja delfiinejä on nyt sijoitettu Novoozernen tukikohtaan niemimaan luoteisosassa. Aiemmin delfiinejä on lähetetty Sevastopoliin sekä tiettävästi myös suojaamaan Krimiä ja manner-Venäjää yhdistävää Kertsinsalmen siltaa.

Naval Newsin satelliittikuvissa näkyy delfiiniaitauksia, jotka on pystytetty tämän vuoden syyskuun aikana. Ukraina lisäsi tuolloin toimintaansa pohjoisella Mustallamerellä.

Venäjä käyttää sotadelfiinejään tavallisesti suojaamaan avainkohteita taistelu- tai tiedustelutehtävissä olevilta vihollisen sukeltajilta. Delfiinit koulutetaan tyypillisesti merkkaamaan havaittu kohde. Joidenkin lähteiden mukaan delfiinejä on myös koulutettu surmaamaan kohteensa.

Novoozernen tukikohdan merkityksen kuvataan kasvaneen sen jälkeen, kun Ukraina aloitti syksyn iskusarjansa venäläiskohteisiin Mustallamerellä ja Krimillä. Naval Newsin mukaan on mahdollista, että tukikohtaan on siirretty lisää aluksia useiden Sevastopoliin kohdistuneiden tuhoisien hyökkäysten jälkeen.

LUE MYÖS:

Pekka Toverin tilannestudio: Kovin montaa tällaista iskua Venäjä ei enää kestä Mustallamerellä



***BREAKING***#Russia deploys Navy trained dolphins to north of Crimea, closer to actions. Likely to counter #Ukrainian special forces who are raiding Crimean coasthttps://t.co/VVvCHqPVVZ

— H I Sutton (@CovertShores) October 18, 2023