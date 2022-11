Venäjän sodanjohto käskenyt ampumaan karkureita

Venäjän sodanjohto on antanut määräyksen ampua rintamalta karkaamista yrittävät sotilaat. Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta. Tämän seurauksena Venäjä on alkanut sijoittaa taistelurintamalle niin sanottuja ”estojoukkoja” tai ”sulkuyksiköitä”.

– Nämä yksiköt uhkaavat ampua omia rintamalta karkaavia sotilaita ja pakottavat heidät hyökkäykseen, puolustusministeriö kertoo.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on käyttänyt samantyyppisiä joukkoja aiemmissakin konflikteissa. Käsky karkureita ampuvien joukkojen käytöstä on tiettävästi tullut joukkoja johtavilta kenraaleilta.

Puolustusministeriön mukaan omien karkaavien joukkojen ampumisen taktiikka osoittaa, kuinka heikkoa, moraalitonta ja kuritonta Venäjän taistelujoukot Ukrainassa ovat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 4, 2022