Venäjän salaisuuksia paljastui: Näin Vladimir Putin käyttäisi ydinasetta

Venäjä on harjoitellut ydiniskua melko matalan kynnyksen sotilaallisena vastauksena. Asia käy ilmi Financial Timesin haltuunsa saamista Venäjän asevoimien asiakirjoista. Asiakirjoja on 29 kappaletta ja ne ovat vuosien 2008 ja 2014 väliltä. Ne sisältävät Venäjän merivoimien sotapeliskenaarioita ja esitelmiä ja niissä punnitaan ydinaseen käyttöä.

– Näistä asiakirjoista käy ilmi, että operatiivinen kynnys ydinaseiden käyttämiseksi on melko matala, jollei toivottu tavoite ole saavutettavissa tavanomaisemmilla menetelmillä, kommentoi FT:lle Carnegien Venäjän ja Euraasian keskuksen johtaja Alexander Gabuev.

Asiakirjoissa, jotka koskevat sotapelin skenaariota, on Venäjän vastustajaksi esitetty Kiina. Asiakirjoissa Venäjän harjoitusnimi on ”Pohjoinen federaatio” ja Kiinan ”Etelä”. Harjoitusasiakirjassa kuvataan kuvitteellisen Kiinan kuvitteellinen hyökkäys, johon Venäjä vastaisi taktisella ydiniskulla hyökkäysjoukkojen toisen aallon pysäyttämiseksi.

Maiden välit alkoivat lähentyä, kun Xi Jingping nousi valtaan vuonna 2012, mutta todellisuudessa maiden välinen ydiniskut kieltävä sopimus on peruja jo vuodelta 2001. Silti Venäjä on vuosina 2008–2014 pitänyt mahdollisuuden mielessä – muutoin FT:n haltuunsa saamat asiakirjat puhuisivat toisenlaista kieltä.

Kiinan ulkoministeriö kommentoi asiakirjavuotoa FT:lle korostaen Venäjän ja Kiinan ystävällisiä välejä. Ulkoministeriön mukaan teorioille siitä, että valtiot olisivat uhkia toisilleen, ei ole markkinoita kummassakaan maassa. Kremlistä ei vastattu kommenttipyyntöön.

Asiakirjavuodossa on myös Venäjän merivoimien koulutusaineistoa. Yhdessä esityksessä linjataan yleisemmin reunaehtoja ydiniskun käyttämiselle. Niitä ovat esimerkiksi vihollisen pääsy Venäjän rajojen sisäpuolelle, rajoja turvaavien joukkojen tappio, tai vihollisen hyökkäyksen väistämätön uhka konventionaalisilla aseilla.

Koulutusaineistossa linjataan myös erilaisia yhdistelmiä tappioista, jotka voisivat johtaa peruuttamattomalla tavalla johtaa siihen, että Venäjä epäonnistuisi merkittävän vihollisaggression pysäyttämisessä tai jotka johtaisivat siihen, että Venäjän valtion turvallisuus vaarantuisi kriittisesti. Näitä ovat esimerkiksi se, että 20 prosenttia ballistisia ohjuksia kuljettavista sukellusveneistä tai 30 prosenttia ydinsukellusveneistä tuhoutuisi. Vaihtoehtoina esitetään myös kolmen risteilijäluokan aluksen tai kolmen lentokentän tuhoutuminen tai yhtäaikainen isku rannikon pää- ja reservin komentokeskuksiin tai esikuntiin.

Venäjän asevoimien odotetaan myös pystyvän käyttämään taktista ydinasetta pidäkkeenä toisten valtioiden aggressiota vastaan ja ”pysäyttämään aggressiota” sekä estämään Venäjän asevoimia häviämästä taisteluita tai menettämästä alueita.

Brittiläisen ajatushautomo Rusin (Royal United Services Institute) vanhempi tutkija Jack Watling huomautti, että kyse on aineistosta joilla joukkoja koulutetaan kohtaamaan erilaisia tilanteita, ei mistään sääntökirjasta ydinaseiden käyttämiseksi.

– Tällä tasolla yksiköiden edellytyksenä on, että päätöksentekijät säilyttävät uskottavan mahdollisuuden käyttää ydinaseita. Se on poliittinen ratkaisu, Watling sanoi FT:lle.

Asiantuntijoiden mukaan aineistoista ja mahdollisesta ydinasepolitiikasta Kiinaa kohtaan ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä Venäjän ydinasepolitiikasta esimerkiksi Ukrainassa. Aineisto osoittaa ensi sijassa, että Venäjä käyttäisi ydinasetta varhaisessa vaiheessa estääkseen itseään ajautumasta syvemmälle konfliktiin, sanoo ajatushautomo IISS:n strategian ja asevalvontayksikön johtaja William Alberque.

– He puhuvat vastustajien ”vakavoittamisesta”. He ikään kuin selvittäisivät varhaisista voitoistaan juopuneen vihollisen pään esittelemällä ydinasettaan, Alberque sanoi.

Siinä missä ydinisku Kiinaa tai Yhdysvaltoja vastaan voisi toimiakin noin, ydinisku Ukrainaan todennäköisesti vain eskaloisi tilannetta ja johtaisi siihen, että Yhdysvallat tai Britannia tekisi intervention Ukrainaan.

– Ja se on ehdottomasti viimeinen asia, mitä (Vladimir) Putin tahtoo.

