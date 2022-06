Lauantaina Venäjän aloittama ohjusiskujen sarja on jatkunut sunnuntaina muun muassa Kiovassa, Harkovassa ja Rivnessä. Lähes kymmenen siviiliä on kuollut ja useita loukkaantunut.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba nostaa Twitterissä heistä esiin yhden, 7-vuotiaan tytön Kiovasta.

– Tämä 7-vuotias (ks. Twitter-kuva alempana) ukrainalainen lapsi nukkui rauhallisesti Kiovassa, kunnes venäläinen risteilyohjus räjäytti hänen kotinsa. Monet muut ympäri Ukrainaa ovat iskujen kohteena, Kuleba kirjoittaa.

– G7-huippukokouksen on vastattava lisäämällä pakotteita Venäjää vastaan ja antamalla lisää raskaita aseita Ukrainalle. Venäjän sairas imperialismi on lyötävä, hän vaatii.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

While the rest of us Europeans enjoyed a night out yesterday and had a good night’s sleep, Russia fired 14 missiles on Kyiv overnight, hitting residential buildings.

Here, rescue workers are pulling out a screaming 7-year-old girl from beneath the rubble.

Her father was killed. pic.twitter.com/QlwAkhgifp

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2022