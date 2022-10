Venäjän Ruotsin lähetystö levittää outoa väitettä Nord Streamista

Itämeren Nord Stream -kaasuputkia operoiva Venäjän valtionyhtiö Gazprom on nostanut putkien vuotojen kommentoinnin yhteydessä esiin vanhan uutisen kaasuputken läheltä löytyneestä Ruotsin laivaston laitteesta. Venäjällä pientä kauko-ohjattavaa robottia kutsutaan kuitenkin ”Naton miinantuhoajaksi”.

Gazpromin lausuntoa on jakanut tänään Twitterissä esimerkiksi Venäjän Ruotsin-suurlähetystö. Lähetystön alla näkyvässä tviitissä viitataan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharovan puheisiin asiasta.

Gazpromin tiedottaja Sergei Kuprijanov kertoi maanantaina Venäjän valtion televisiossa, että ”Naton Sea Fox -miinantuhoaja” löydettiin vuonna 2015 kaasuputken vierestä. Samaa väitettä Naton järjestelmästä on toistettu esimerkiksi kansainvälisen Reuters-uutistoimiston jutussa aiheesta.

Todellisuudessa kyseessä oli kuitenkin Ruotsin laivaston laite. Ruotsin puolustusvoimat tiedotti marraskuussa 2015, että laite hukkui harjoituksissa keväällä 2014, kun sen ohjauskaapeli katkesi. Sea Foxin kerrottiin löytyneen kaukaa sen alkuperäisestä katoamispaikasta.

Ruotsin puolustusvoimat teroitti, että laite tekee itsensä tällaisessa tilanteessa automaattisesti vaarattomaksi eikä siitä ollut vaaraa kaasuputkelle tai laivaliikenteelle.

Myös Gazprom itse tiedotti tuolloin Ruotsin laivaston poistaneen Nord Stream -putken läheltä löytyneen laitteen. Sen tyyppiä ei kuitenkaan yksilöity. Yhtiö kertoi tuolloin, että laite löytyi rutiinivalvonnan yhteydessä.

ATLAS Electronicin valmistamia Sea Foxeja on käytössä yhdentoista eri maan laivastoissa. Esimerkiksi Suomen Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset on varustettu laitteella. Alle 1,5 metrin mittainen kauko-ohjattava painaa vain 43 kiloa ja sen keula on varustettu pienellä räjähdyspanoksella miinojen ja muiden merenpohjasta löytyvien räjähteiden turvallista laukaisemista varten.

Voi vain arvailla, miksi vuosia vanha tieto on nyt päätetty nostaa Venäjällä esiin Nato-väitteellä vääristeltynä. Nord Stream -putkien tuhoista levitetään verkossa runsaasti salaliittoteorioita, joissa tapahtuneesta pyritään syyttämään länsimaita ja erityisesti Yhdysvaltoja.

Ruotsin ja Tanskan yhteisen raportin mukaan Nord Stream putkien vuodot aiheutuivat räjähdyksistä, joiden voimakkuus vastasi useita satoja kiloja dynamiittia. Helsingin yliopiston seismologian instituutin tutkimusjohtaja Timo Tiira kertoi Ylelle, että kahden räjähdyksen signaalit havaittiin Suomessa asti.

LUE MYÖS:

Ruotsin sotalaiva kiersi ennen Nord Streamin räjähdyksiä vuotopaikoilla ja ajoi sitten Kaliningradin edustalle



💬 Gazprom spokesman S.Kupriyanov recalled a documented incident in the past involving the Nord Stream gas pipeline. This case is well known. pic.twitter.com/hdUksA3FRJ

The Russian embassy in Sweden is lying.

It was a Swedish Sea Fox.

It was lost during an exercise 2014.

The warhead on a Sea Fox is 1.4kg, not nearly enough to damage the pipeline. https://t.co/HYg9TPxr9H pic.twitter.com/peT2JaGRv8

— Def Mon (@DefMon3) October 11, 2022