Venäjän rannikkopuolustus harjoitteli Itämeren sulkemista

Venäjän media sekä Itämeren laivaston mediapalvelu raportoivat laajasti laivaston harjoitelleen 16. helmikuuta 2026 Itämeren sulkemista Kaliningradista Bal-rannikko-ohjusjärjestelmällä. Ohjusmiehistöt tekivät sähköisiä laukaisuja harjoitellessaan täydellä ryhmityksellä nopeaa siirtymistä laukaisuasemiin, tuliasemien vaihtoa, liikkumista vaikeassa maastossa, naamioitumista ja piiloutumista. Harjoitukseen sisältyi miehittämättömien lentolaitteiden käyttö valvonnassa ja tuliasemien vartioinnissa.

Kaliningrad on yksi painopistealue Venäjän asevoimien alueellisessa suunnittelussa. Moskova on jatkanut investointeja rannikoilta toimivaan pinta-alusten torjuntaan, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa Naton merioperaatioita Itämerellä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Bal-järjestelmä eli 3K60 on yksi Venäjän merivoimien rannikkojoukkojen pääasiallisista pinta-alusten torjuntajärjestelmistä. Tyypillinen patteri koostuu tutkalla varustetusta tulenjohtoajoneuvosta ja enintään neljästä MZKT-7930 8×8 -laukaisulavetista, joista jokaisessa on kahdeksan alisoonista H-35-meritorjuntaohjusta. Järjestelmä on tulivalmis minuuteissa ja se pystyy siirtymään nopeasti uuteen paikkaan laukaisun jälkeen.

Järjestelmän risteilyohjus on kehitetty vastineeksi Harpoon-tyyppisille meritorjuntaohjuksille. Sen räjähdekärjen paino on 145 kilogrammaa ja se hakeutuu maaliinsa inertiaohjauksella ja loppuvaiheessa tutkaohjauksella. Ohjuksen eri versioiden kantama ulottuu noin 120:stä yli 250 kilometriin. Ne voidaan laukaista yhteislaukauksena.

Bal on integroitu osaksi laajempaa rannikon puolustusjärjestelmää, joka koostuu valvontatutkista, muista pintatorjunnan järjestelmistä ja ilmatorjunnasta. Se on tullut käyttöön 2000-luvulla ja vähitellen integroitu verkkoon, johon kuuluvat myös Bastion-P-rannikko- ohjuspatterit P-800 Oniks -ohjuksineen, jotka ovat nopeampia ja ulottuvat kauemmas kuin H-35.