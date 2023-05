Venäjän rajaa puolusti väitetysti vain parikymmentä varusmiestä

Rajaa Venäjän Belgorodin alueen Graivoronissa puolusti suositun Telegram-kanavan julkaisemien tietojen mukaan vain parisenkymmentä varusmiestä. Olemattoman puolustuksen väitetään olleen pääsyy siihen, että venäläiskapinallisiksi itseään luonnehtivat aseistetut ryhmät onnistuivat tunkeutumaan alueelle Ukrainasta.

Telegram-kanava VChK-OGPU on julkaissut rajaa väitetysti puolustaneen 18-vuotiaan varusmiehen äidin kertomuksen. Karjalasta kotoisin olevan Ivan F -nimellä kutsutun varusmiehen kerrotaan haavoittuneen rajan taistelussa.

Ivan F oli astunut palvelukseen marraskuussa ja sijoitettu Venäjän asevoimien 272. moottoroidun kivääriprikaatin yksikköön 91711. Äidin mukaan varusmiehet ”ripoteltiin” tämän tämän vuoden helmikuussa vartioimaan rajaa.

– 25 miestä, mukaan lukien yksi luutnantti ja yksi liikekannallepanossa palvelukseen määrätty reserviläinen vartioivat Graivoronin aluetta – kaikki muut olivat siis varusmiehiä, äiti kertoo haastattelussa brittitutkija Chris Owenin Twitterissä julkaiseman käännöksen mukaan.

Kun Ivan haavoittui kranaattitulessa, kuljetti joukkoa komentanut luutnantti äidin mukaan varusmiehen sairaalaan autolla ja palasi sitten takaisin muiden sotilaiden luokse.

Tarina on linjassa sen kanssa, mitä Graivoronin tunkeutumisesta toistaiseksi tiedetään. Venäläiset sotabloggarit ovat ISW-ajatushautomon mukaan arvostelleet Venäjän asevoimia rajan heikosta puolustuksesta ja kehnosta viestinnästä rajavartijoiden kanssa.

Belgorodin alueen kuvernööri Vjatseslav Gladkov taas myönsi VK:ssa pitämässään suorassa kyselytilaisuudessa, että hänellä on hyökkäyksestä ”runsaasti kysymyksiä” Venäjän puolustusministeriölle. Gladkov kuitenkin jatkoi, ettei hän halua sanoa asiasta enempää, koska tämä menisi asiattomuuksiin.

Meduzan mukaan eräs kansalainen kysyi kuvernööriltä suoraan, miten taistelijat saattoivat ajaa tankkinsa alueelle noin vain, vaikka viranomaiset ovat vakuuttaneet kaiken olevan kunnossa.

– Miksi raja on täynnä aukkoja, onko todella mahdotonta pyytää puolustusministeriötä lisäämään alueellista turvallisuutta, jos tilanne on näin paha, kysyjä jatkoi.

Gladkov totesi olevansa samaa mieltä.

– Meidän on tehtävä johtopäätökset virheistä, joiden annettiin tapahtua. Belgorodin asukkaiden turvallisuus on viranomaisten päätehtävä, hän muotoili.

