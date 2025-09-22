Ukrainan iskut Krimin niemimaalle luultavasti kiihtyvät entisestään syksyn ja talven aikana, arvioi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell viestipalvelu X:ssä.

– Ukraina taistelee urhoollisesti ja iskee Krimille. Vaikka uutisissa ei aina näy, Ukraina iskee niemimaalle lähes joka yö: droonit ja risteilyohjukset kohdistuvat venäläisiin tutkiin, ilmatorjuntaan ja huoltoon. Krimin käynnissä oleva kulutuskamppailu on osa sodan seuraavaa vaihetta, hän kirjoittaa.

Limnell kertoo, että Ukraina käyttää nykyään omia pitkän kantaman risteilyohjuksia. Neptun-meritorjuntaohjuksesta on kehitetty pidemmän kantaman versioita, jotka ulottuvat syvälle Venäjän alueelle.

– Tämä on ratkaiseva muutos – Ukraina ei ole vain lännen aseiden varassa, vaan kykenee itse iskemään kauas tärkeisiin kohteisiin.

Ukraina on ottanut käyttöön myös Flamingo-risteilyohjuksen.

– Sen kantama ja ohjattavuus tekevät siitä tehokkaan asejärjestelmän. Kun Neptunen ja Flamingon kaltaiset ohjukset yhdistyvät laajoihin drooni-iskuihin, Venäjän puolustukseen syntyy aukkoja, joita on vaikea sulkea, Limnell kirjoittaa.

Ukraina noudattaa iskuissaan kaavaa.

– Hyökkäykset ei ole yksittäisiä vaan aaltoja. Ensin halvat kamikaze-droonit kuluttavat torjuntaa, sen jälkeen hyökkäävät neliroottoriset droonit ja merestä laukaistut pienkopterit. Lopuksi tulevat pitkän kantaman risteilyohjukset. Venäjän puolustusta murretaan kerros kerrokselta, Limnell toteaa.

Krimin luoteisosa on hänen mukaansa kovimman paineen alla.

– Yevpatorijan, Džankoin ja Sakyn alueilla sijaitsevat venäläisten tärkeimmät tutkat ja logistiikan solmukohdat. Kun nämä joutuvat toistuvien hyökkäysten kohteiksi, Venäjä joutuu siirtämään joukkojaan ja varastojaan pois etulinjalta, Limnell kertoo.

Seuraava vaihe voi Limnellin mukaan kulkea veden alla.

– Ukraina on kehittänyt pitkiä matkoja kulkevia vedenalaisia drooneja, jotka pystyvät kantamaan raskaita taistelukärkiä. Jos ne otetaan käyttöön, Kertšin silta ja Sevastopolin meriväylät eivät ole enää turvassa edes meren syvyyksissä.

Limnellin mukaan Ukraina lisää hyökkääjän niskaan monikerroksista painetta ilmasta, maasta, mereltä ja pian myös veden alta.