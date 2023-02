Venäjän puolustusministeriössä yritettiin väitetysti vallankaappausta

Venäjän viranomaisten väärinkäytöksiä paljastavan suositun Gulagu.net-sivuston perustaja ja toisinajattelija Vladimir Osetshkin väittää itsenäisen venäläismedia Mozhem Objasnitin mukaan, että Wagner-palkkasoturiryhmää johtava Jevgeni Prigozhin, Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov ja vuoden alussa hyökkäyssodan johdosta syrjäytetty Sergei Surovikin muodostivat viime syksynä liittouman, jonka tarkoituksena oli ottaa Venäjän puolustusministeriö haltuunsa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun aseman horjumisesta huhuttiin jo kesällä. Tuolloin uutisoitiin heikon sotamenestyksen heijastuneen puolustusministerin asemaan. Britannian puolustusministeriö puolestaan arvioi Shoigun joutuneen naurunalaiseksi venäläisupseerien ja -sotilaiden keskuudessa.

Osetshkinin mukaan Prigožin tähtäsi juonessa puolustusministeriön varajohtajan tai puolustusministerin virkaan ja Kadyrov suunnitteli kansalliskaartin johtamista. Surovikin puolestaan saavutti tavoitteensa kun hänet nimitettiin lokakuun kahdeksantena päivänä Venäjän Ukrainan-joukkojen johtoon.

Kadyrov ja Prigozhin nostivat profiiliaan arvostelemalla kovasanaisesti puolustusministeriötä ja sotajohtoa, kuten asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovia. He myös tekivät kaikkensa näyttääkseen kuuluvansa Vladimir Putinin lähipiiriin.

– Prigozhin ja Kadyrov pyrkivät kaikin keinoin osoittamaan läheisyyttään Putiniin, mutta satunnaisia Putinin ja Kadyrovin tapaamisia lukuunottamatta mitään ei tapahtunut. Kuten näemme, yhtään suotuisaa henkilönimitystä ei tehty, Osetshkin kuvaa.

Osetshin kertoo Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päässeen lopulta jyvälle juonesta. Yksikään kolmikosta ei ollut hänen mukaansa valmis riskeeraamaan omaa turvallisuuttaan yhteisen juonen hyväksi.

Surovikin korvattiin Gerasimovilla Venäjän Ukrainan-sotajoukkojen komentajana 11. tammikuuta. Asiantuntijat kuvasivat välittömästi Gerasimovin nimitystä poliittiseksi. Esimerkiksi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan totesi, että nimitys voisi olla esimerkki ”palatsipolitiikasta” ja reaktio Surovikinin vallan liialliseen kasvuun.

R-politik-sivuston ja -analyysipalvelun pyörittäjä Tatjana Stanovaja puolestaan raportoi päätöksen tulleen yllätyksenä lähes kaikille.

– Tällä hetkellä mielenkiintoista on se, että kaikki näyttäisivät olevan shokissa: Prigozhinin väki, sotakirjeenvaihtajat ja armeija. Todella monet asioista perillä olevat ihmiset eivät näytä tajuavan, mistä tässä päätöksessä on kyse, mikä taas viittaa siihen, että kyse on äkillisestä liikkeestä, Stanovaja twiittasi tuoreeltaan nimityksen jälkeen.

Kadyrovin kannattajat eivät Osetshkinin mukaan välittäisi sivuun siirtämisestä, mutta Prigozhinin tulevaisuutta hän ei kuvaa valoisana. Yhdysvaltain päätös julistaa Wagner terroristijärjestöksi voi antaa Kremlille syyn pestä kätensä ryhmästä ja hankkiutua eroon Prigozhinista.

– Asiat ovat muuttuneet dramaattisesti Prigozhinin suhteen ja hän tarvitsee kipeästi vahvaa tukea, Osetshkin kirjoittaa.

– Olisi suuri siunaus, jos hän eläisi oikeudenkäyntiinsä saakka. Putinin keinoista voi päätellä, että hänet todennäköisesti ”puhdistetaan pois”.

1/ Wagner Group head Yevgeny Prigozhin, Chechen leader Ramzan Kadyrov and recently demoted General Sergey Surovikin have been defeated in a bid to push out Russian Defence Minister Sergei Shoigu, according to a prominent Russian dissident. ⬇️ pic.twitter.com/JmtQpYOzVU — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 11, 2023

5/ Is this more about palace politics, with the open hostility and competition between the Russian military and the Wagner Group forcing Putin’s intervention? Or, because Surovikin – with a direct link to Putin – was becoming more powerful relative to Gerasimov? — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 12, 2023