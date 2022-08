Sergei Shoigun väitetään joutuneen naurunalaiseksi asevoimissa

Itsenäiset venäläismediat ovat kertoneet heikon sotamenestyksen heijastuneen maan puolustusministeri Sergei Shoigun asemaan.

Ministerin kerrotaan joutuneen syrjään maan johdon päätöksenteosta. Presidentti Vladimir Putin saa tiettävästi tilannekatsauksia sotatoimien edistymisestä suoraan operatiivisen tason komentajilta.

Britannian puolustusministeriön tilannekatsauksessa arvioidaan, että Sergei Shoigu on luultavasti joutunut Ukrainan rintamalla taistelevien venäläissotilaiden ja -upseerien pilkan kohteeksi. Puolustusministeriksi vuonna 2012 nousseella Shoigulla oli maine tehokkaana hallintojohtajana, mutta hänellä ei ole varsinaista sotilaskokemusta.

Hyökkäyksen hyytyminen on kiihdyttänyt arvostelua, jonka mukaan ministeri ei ymmärrä asevoimien todellisia vaatimuksia ja ongelmia.

Vladimir Putinin kerrottiin jo aiemmin menettäneen luottamuksensa Sergei Shoiguun, joka oli lupaillut Ukrainan operaation päättyvän nopeaan voittoon. Putin on ohittanut hierarkiassa myös yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin ja asioi suoraan keskisen sotilaspiirin komentaja Alexander Lapinin ja kenraali Sergei Surovikinin kanssa, joka vastaa Ukrainan eteläosiin sijoitetuista joukoista.

(4/4) Shoigu has likely long struggled to overcome his reputation as lacking substantive military experience, as he spent most of his career in the construction sector and the Ministry of Emergency Situations.

