Kiinalaisvalmisteiset autot yskivät ja hyytyvät Venäjällä laimennetun bensiinin takia, jota yhä useammat huoltoasemat myyvät maan pahenevan polttoainepulan vuoksi.

Kymmeniä kiinalaisen Geelyn autoja on hajonnut ja osa kuljettajista on jopa menettänyt ajoneuvonsa hallinnan, kun epäpuhdas bensiini on rikkonut moottorin.

Geely Motorsin mukaan syynä on venäläisbensiinin heikkenevä laatu. Asiasta kertoo X-ketjussaan sotaa seuraava brittiläinen historioitsija Chris Owen venäläisten medialähteiden perusteella.

Venäjän autohuoltoalan liitto UAS on syyttänyt huoltoasemien omistajia siitä, että nämä laimentavat bensiiniä vilpillisesti muilla aineilla saadakseen polttoainemäärät riittämään pidempään.

UASin edustajan Juri Valkon mukaan bensiinintuottajat ovat alkaneet oikoa laadussa, koska hintoja ei pystytä nostamaan. Valko arvioi, että monet ovat alkaneet nostaa lisätyillä aineilla bensiinin oktaanilukua, vaikka tällaisesta ei ole pitäviä todisteita.

– Tätä tapahtui joillakin bensa-asemilla 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alussa. Saatoit tankata täyteen ja heti perään suunnata huoltoon [korjauksia varten]. Nyt saatamme valitettavasti jälleen olla samassa tilanteessa.

Geelyn mukaan se päivittää autojen ohjelmistoja, jotta ne kulkevat kehnommalla polttoaineella. Valkon mukaan hyöty voi olla rajallinen.

– Jos päivität auton järjestelmää alaspäin niin, että se hyväksyy AI-92-bensiinin, silloin siitä voi olla hyötyä, Valko sanoo viitaten Venäjällä myytävään alemman oktaaniluvun bensiiniin.

– Mutta ainoa asia, joka oikeasti muuttaa tilanteen, on viranomaisten tiukempi valvonta polttoaineen laadulle, Valko lisää.

