Venäjän pataljoona tuhottiin, verilöyly etulinjan kaupungissa

Ukrainan asevoimien 79. ilmarynnäkköprikaatin joukot aiheuttivat hyökkääjälle rajuja tappioita Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla.
– Saatavilla olevien tietojen mukaan (Venäjän) 5. moottoroidun Oplot-prikaatin 2. pataljoona vedettiin pois taistelualueelta täydellistä toipumista sekä täydennys- ja huoltotoimenpiteitä varten kriittisten ja peruuttamattomien tappioiden vuoksi, Ukrainan 79. ilmarynnäkköprikaati kertoo Telegramissa.
– Laskuvarjojääkärit jatkavat vihollisen tuhoamista ja hyökkäyssuunnitelmien häiritsemistä siitä huolimatta, että venäläiset lähettävät jatkuvasti uusia yksiköitä alueelle.
Samaan aikaan erään hyökkääjän moottoroidun kivääriprikaatin yksiköiden kerrotaan vaihtavan asemiaan Pokrovskista ja Myrnohradista muihin lähellä oleviin asutuskeskuksiin.
– Tämän uudelleenryhmittelyn todennäköinen tarkoitus on valmistautua uusiin hyökkäysoperaatioihin näiden kaupunkien pohjoispuolella.
Viimeisen vuorokauden aikana kirjattiin 167 yhteenottoa puolustajan ja hyökkäähän välillä Ukrainan rintamalla, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.
Venäjän joukkojen hyökkäyksiä kirjattiin eniten Pokrovksin suunnalla.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Slovjanskin lähellä ja Kostjantynivkassa. Venäjän joukot etenivät Kostjantynivkan– Druzhkivkan taktisella alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.