Venäjän öljyntuotanto oli Venäjän varapääministeri Aleksander Novakin mukaan 2025 eli viime vuonna 512 miljoonaa tonnia.

”Energiapolitiikka”-mediassa julkaisemassaan artikkelissa hän kertoo öljyntuotannon vähentyneen kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2022 se oli 535 miljoonaa tonnia, seuraavana vuonna 530 miljoonaa tonnia ja 516 miljoonaa tonnia vuonna 2024.

Öljyntuotannon volyymi on pienimmillään sitten vuoden 2009, jolloin Venäjä pumppasi 494,2 miljoonaa tonnia. Jopa koronapandemian aikaan vuonna 2020 tuotanto oli korkeampi kuin viime vuonna.

Kremlin vuosisuunnitelma vuodelle 2025 sisälsi öljyntuotannon kasvattamisen 520 miljoonaan tonniin. Venäjällä oli OPEC+:n kanssa tehdyn sopimuksensa perusteella pumpata 9,57 miljoonaa barrelia päivässä aiemman 8,98 miljoonan barrelin sijasta. Mutta venäläiset öljyntuottajat pumppasivat vain 9,33 miljoonaa barrelia päivässä.

Öljyntuotannon jyrkkä lasku alkoi joulukuussa 2025, jolloin pumpattiin 250 000 barrelia vähemmän päivässä. Tuotannon laskun syynä olivat Yhdysvaltojen Lukoilille ja Rosneftille asettamat pakotteet, jotka vähensivät vientiä Kiinaan ja Intiaan. Pakotteiden asettamisen jälkeen jäi merelle tankkereihin jumiin noin 35 miljoonaa barrelia Venäjän öljyä.

Urals-raakaöljyä myydään tällä hetkellä 35–37 dollariin barrelilta eli lähes 50 prosentin alennuksella Brent-laatuun nähden, mikä on tehnyt tuotannosta kannattamatonta osalla Venäjän öljykentistä. Noin puolet maan öljyprojekteista tekee viisi dollaria tappiota jokaisesta myydystä barrelista. Öljy-yhtiöille on siis luvassa lisää vaikeuksia.

Venäjän öljyteollisuus, joka vastaa puolesta Venäjän viennistä ja neljänneksestä valtion tuloista, on liukumassa kriisiin. Kremlin omassa pitkän ajanjakson energiastrategiassa öljyntuotanto voi laskea 477 miljoonaan tonniin vuoteen 2036 ja 287 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä. Samassa ajassa vienti putoaisi kolmannekseen nykyisestä. Ja tämä tulos saavutetaan hyvässä skenaariossa.