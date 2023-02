Venäjän ohjuskokeen väitetään epäonnistuneen

Venäjän kerrottiin aiemmin suunnittelevan ballistista ohjuskoetta, joka toteutettaisiin helmikuun 12. ja 25. päivän välillä.

Mediassa liikkuneiden tietojen perusteella kyseessä olisi ollut mannertenvälisen RS-28 Sarmat -ohjusjärjestelmän koe. Ohjusmallin on määrä korvata aiemmat R-36M-ohjukset Venäjän strategisten joukkojen arsenaalista.

Presidentti Vladimir Putin esitteli Sarmatin maaliskuussa 2018, ja sen ensimmäinen koelaukaisu toteutettiin huhtikuussa 2022.

Ydinaseisiin erikoistunut tutkija Pavel Podvig kertoo tiedoista, joiden mukaan ohjuskoe olisi epäonnistunut ohjuksen toisen vaiheen teknisen vian vuoksi. Tapauksesta ei ole vielä tiedotettu virallisesti.

Lentoliikenteelle julkaistut aluevaroitukset viittaavat siihen, että laukaisu olisi toteutettu Plesetskin kosmodromilta Arkangelin alueelta. Ohjuksen maalialue sijaitsi oletettavasti Kamtshatkan niemimaalla.

Pavel Podvigin mukaan ohjuskokeeseen viittaavat myös julkiset lentotiedot, joiden perusteella Yhdysvaltain ilmavoimien U-2-tiedustelukone nousi ilmaan kello 3.30 paikallista aikaa maanantaina Britannian länsiosassa sijaitsevasta RAF Fairford -lentotukikohdasta. Koilliseen lentänyt tiedustelukone palasi tukikohtaan noin kymmenen tuntia myöhemmin.

Well, the word is that the second test launch of Sarmat did take place on February 20. Ended with a failure of the second stage. The information is not official (of course), but seems quite reliable. https://t.co/atH6iRJ3n2

