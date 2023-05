”Venäjän ohjusiskut Kiovaan ovat fasismin ilmentymä”

Venäjä teki tiistaina poikkeuksellisen rajun ohjusiskun Kiovaa vastaan. Ukrainan ilmapuolustuksen raportoitiin kuitenkin ampuneen alas kaikki 18 eri suunnista pääkaupunkia kohti laukaistua ohjusta.

– Tässä viimeisimmässä hyökkäyksessä Venäjä yritti tuhota Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmät, jotka pelastavat ukrainalaisten henkiä. Ne on otettu käyttöön, koska Venäjä on jo yli vuoden ajan ampunut ohjuksia Kiovaan ja muihin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Hyökkäys ilmapuolustusta vastaan ei ole muuta kuin yritys pitää Ukrainan siviiliväestöä venäläisohjusten panttivankina. Se on kuin murhaisi hengenpelastajan voidakseen hukuttaa lapsia, yhdysvaltalaisen Yalen huippuyliopiston historian professori Timothy Snyder sanoo tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Venäjä pyrkii hänen mukaansa aktiivisesti hämärtämään terrorismin käsitettä propagandassaan välttyäkseen itse terrorismisyytöksiltä.

– Meidän on pyrittävä pitämään kiinni käsitteistä, joita tarvitaan Venäjän käyttäytymisen kuvaamiseen, vaikka Venäjän valtio yrittää tehdä niistä merkityksettömiä. Ohjusten ja lennokkien laukaiseminen kaupunkiin on varmasti terrorismia, hän toteaa.

– Entä jos Yhdysvallat ampuisi ilman mitään syytä ballistisia ohjuksia Torontoon? Se olisi ilman muuta terrorismia – ja paljon muutakin. Entä jos Yhdysvaltain johtajat ja propagandistit tässä kuvitteellisessa skenaariossa esittäisivät järjettömiä perusteita tällaiselle toiminnalle? Entä jos he väittäisivät, että kanadalaiset ja amerikkalaiset ovat itse asiassa yksi kansa ja että kanadalaiset, jotka eivät sitä ymmärrä, on tapettava, hän kysyy.

Kohti sodan päättymistä

Vaikka ajatus USA:n ohjusiskuista Kanadaan on kaikkine hypoteettisine perusteluineen mieletön, se vastaa Snyderin mukaan täysin sitä, miten Vladimir Putinin johtama Venäjä parhaillaan Ukrainaa vastaan toimii.

– Aivan kuten Venäjän valtio käyttää väärin terrorismi-sanaa harjoittaessaan itse terrorismia, se käyttää väärin sanaa fasismi harjoittaessaan fasismia. Väittäessään, että hyökkäys Ukrainaan kohdistui jotenkin fasismia vastaan, Putinin hallinto hämärsi omien toimiensa fasistisuutta, Snyder sanoo.

– Itse asiassa Venäjän hyökkäyksen täydellinen järjettömyys on fasistista. Sen perustana on tahdon palvominen järkeä tärkeämpänä ja väkivallan nostaminen politiikan luonnolliseksi muodoksi. Sitä fasismi on, hän toteaa.

– Mitä kauemmin tämä sota jatkuu, sitä pitempään venäläisille opetetaan, että kansallinen ylpeys tarkoittaa mielihyvää siviilien järjettömästä tappamisesta turvalliselta etäisyydeltä. Ohjukset ammutaan kaukaa Ukrainan ulkopuolelta – aluksista ja lentokoneista, jotka eivät ole vaarassa, hän huomauttaa.

Se, että Ukraina kykeni torjumaan Venäjän Kiovaan kohdistaman ohjusiskun, on Snyderin mielestä pieni askel kohti sodan päättymistä.

– Venäläinen fasismi on riippuvainen rankaisemattomuuden tunteesta – uskosta, että Venäjä on väkivallan mestari, jonka edessä ukrainalaisten ali-ihmisten on nöyrryttävä ja alistuttava. On osoitettava tämän ajatuksen mielettömyys, ja se on mahdollista vain Ukrainan itsepuolustuksen – ja Venäjän tappion – kautta.