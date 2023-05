Poikkeuksellinen isku pysähtyi Kiovan puolustuksiin – tähän Moskova nyt pyrkii

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot kiinnittää Twitterissä huomiota Venäjän asevoimien yrityksiin kukistaa Ukrainan ilmapuolustus Kiovassa.

Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan ampuneen alas kaikki 18 Venäjän ohjusta ilmahyökkäyksessä varhain tiistaina. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan samanaikaisesti monesta suunnasta erilaisin ohjuksin. Iskua on kuvailtu poikkeuksellisen nopeatahtiseksi ja tiheäksi.

– Venäjä yrittää löytää ohjushyökkäyksiänsä varten monimutkaisen maalitusratkaisun Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmien tukahduttamiseksi. Toistaiseksi venäläiset eivät ole onnistuneet tässä. He jatkavat ohjusiskujaan ja niiden arviointia ja kokeilevat erilaisia keinoja, Massicot arvioi.

– Venäjän ohjukset eivät ole toistaiseksi toimineet hyvin näitä järjestelmiä vastaan, mutta he jatkavat Kiovaan kohdistuvia hyökkäyksiään kuluttaen samalla varastojaan. Tämä (tiistain isku) oli monimutkainen yritys, ja samalla he kuluttavat myös Ukrainan ilmatorjuntaohjuksia.

Venäjä kohdistaa iskujaan tietoisesti Ukrainan kaupunkeihin ja Kiovan ilmapuolustukseen.

– Yksinkertaisesti sanottuna venäläiset ovat valinneet strategian, jolla yritetään pakottaa Ukrainan asevoimat valitsemaan suojattavat paikat – kaupungit vai sotilaskohteet, Massicot toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainan tilannetta voidaan tietenkin helpottaa toimittamalla puolustajalle enemmän ilmatorjuntaohjuksia.

– Mutta se ei ole niin yksinkertaista, koska eri maiden ohjusvarastot maailmanlaajuisesti ovat ehtyneet.

Last night, Russian forces continued their attacks on Kyiv and tried to overwhelm its air defenses. This time using 18 missiles launched from different directions, speeds, and profiles, with coordinated arrival times. UAF says all were intercepted 1/ https://t.co/HdU4bNG6B7

— Dara Massicot (@MassDara) May 16, 2023