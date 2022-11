Venäjän mediassa levitetään uudenlaisia feikkiuutisia

Venäjän mediassa on levitetty viime aikoina uudenlaisia valeuutisia siitä, miten länsimaissa suhtaudutaan Ukrainan tukemiseen Venäjän hyökkäystä vastaan.

Muun muassa Rossija 1 -kanavan juontaja Vladimir Solovyov on jakanut sosiaalisessa mediassa tekaistua kuvaa, jonka väitettiin esittävän Varsovaan tehtyä graffitia. Siinä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi näytetään rahaa syövänä ”mustana aukkona”. Julkaisu levisi laajalti venäläisillä Telegram-kanavilla.

Varsovan kaupungin edustaja kutsui kuvaa heikkolaatuiseksi väärennykseksi, jonka pohjana oli käytetty alueelta otettua vanhaa kuvaa.

University College London -yliopiston tutkija Tadeusz Giczanin mukaan toiminta vaikuttaa olevan kohdistettu sekä kotimaiselle että kansainväliselle yleisölle.

– Tavalliselle venäläiselle, joka ei ole käynyt koskaan ulkomailla, tämä graffiti on varmasti tarpeeksi vakuuttava. Se sopii mielikuvaan Yhdysvaltain ohjaamista eurooppalaisista, jotka haluaisivat rauhaa Venäjän kanssa, Tadeusz Giczan tviittaa.

Sama teema toistuu kuvamanipulaatioissa, joiden väitetään esittävän länsimaisten lehtien kansia. Eräässä videossa New Yorkin Times Squarelle on lisätty feikkimainos, jossa Zelenskyi kuvataan jälleen ”mustana aukkona”. Kuvamanipulaatioissa on usein antisemiittinen sävy.

Aiemmin syksyllä Venäjän propagandassa jaettiin feikkiuutisia ulkomaisten lehtien kansista, joilla pyrittiin luomaan mielikuvaa presidentti Vladimir Putinia pelkäävästä lännestä.

Noticed a new trend in Russian fake news. On top of faux Western magazine covers and graffiti, there are now more technologically advanced fake US news and Times Square ads. All depict Zelenskyy as a money-eating black hole, as it probably resonates most with Western audiences. https://t.co/MjKYiIHz3J pic.twitter.com/Vj2RIpld1L

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2022