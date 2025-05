Venäjän lentolehtiset ohjaavat nettiin antautumaan: Testasimme keskustelua

Venäjän asevoimat käyttää kolmipäiväisen tulitauon aikaa antautumiseen kehottavan propagandan levittämiseen. Propaganda on vanhaa ja tuttua, menetelmät uusia. Jo toisessa maailmansodassa käytössä olleet lentolehtiset ovat saaneet tuekseen dronet, QR-koodit ja Telegram-botin.

Uutistoimisto Tass kertoi torstaina, että Venäjän asevoimat on levittänyt antautumiskehotuksia Ukrainan hallussa olevaan Marhanetsin kaupunkiin Dnipropetrovskin seudulla. Lehtiset levitettiin Bard-lennokilla.

–80 vuotta sitten isoisämme ja isoisoisämme taistelivat rinta rinnan ja murskasivat natsismin, ihmisyyden arvoja puolustaen, lentolehtisessä lukee. Siinä on myös QR-koodi, joka ohjaa skannaajansa käyttämään viestipalvelu Telegramissa toimivaa Free_soldier -bottia. Botilta saisi ohjeita antautumista varten.

Neuvostoliitto käytti runsaasti lentolehtisiä propagandassaan myös jatkosodan aikana yrittäessään taivutella Suomen sotilaita antautumaan. Myös tuolloin viljeltiin hyvin samantapaista retoriikkaa vastapuolen johtajien pahuudesta, luvattiin hyviä oloja ja muistutettiin että sotavangit on ennenkin palautettu hyvinvoivina.

Tässä mielessä Venäjän toiminnassa vaikuttaa muuttuneen vain vähän, perusviestitkin ovat samoja. Uutta on kuitenkin se, että propagandan tavoittavuutta on tehostettu lisäämällä siihen teknologian mahdollistama vuorovaikutus.

Ilmeisesti samanlaisia lehtisiä on jaeltu Bard-dronella myös huhtikuun lopulla Zaporižžjaan. Tapahtumasta on kuvattu propagandavideo, joka löytyy viestipalvelu X:sta. Tuolloin lehtisissä yllytettiin vastaanottajia, Ukrainan sotilaita ja upseereja, että heillä on valta pysäyttää Ukrainan kansan tuhoaminen lopettamalla vastarinta ja ryhtymällä rakentamaan uutta Ukrainaa. Lappusessa luvattiin ihmisarvoista kohtelua ja pikaista paluuta oman perheen luo. Etulinjan ylittämiseksi pitäisi vain ottaa yhteyttä Telegram-käyttäjään nimeltä Free_Soldier.

Verkkouutiset testasi yhteydenottoa ja kysyi ohjeita. Kävi ilmi, ettei palvelu olekaan botti, vaan ihminen. Tämä kävi ilmi vastausten viipymisestä. Telegramissa botit on ohjelmoitu vastaamaan välittömästi. Free_Soldierin vastauksissa saattoi kulua useita minuutteja.

Käyttäjä tiedusteli, palveleeko yhteyttä ottanut Ukrainan asevoimissa ja onko tämä menossa ”nollalinjaan” eli taistelukosketukseen. Käyttäjä vakuutti, ettei ole kiinnostunut tappamisesta ja väitti, että antautumistilanteessa alueen muita yksiköitä varoitetaan etteivät he tappaisi antautuvaa. Käyttäjä ehdotti myös paikkaa, josta voisi siirtyä venäläisten puolelle. Yhtenä vaihtoehtona käyttäjä ehdotti vesireittien käyttöä. Tässä vaiheessa Verkkouutiset lopetti poikkeuksellisten tiedonhankintakeinojen käytön ja päätti keskustelun.