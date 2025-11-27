BBC:n pitkäaikainen Venäjän-kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg kiinnittää huomiota Venäjän sanomalehtikatsauksessaan maan hallintoa lähellä olevan Izvestija-lehden otsikkoon.

– Ukraina ja Euroopan unioni yrittävät suistaa [Donald] Trumpin rauhansuunnitelman raiteiltaan. Iskuillaan Venäjälle Kiova näyttää, ettei se halua rauhaa, kirjoittaa Izvestija otsikossaan.

Rosenberg huomauttaa, että tämä otsikko kertoo paljon Venäjän hallinnon tavoitteista. Ensinnäkin se pyrkii lyömään kiilaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille. Pyrkimyksenä on esittää Eurooppa ja Ukraina ”sodanlietsojina”, jotka yrittävät sabotoida Trumpin hallinnon tavoittelemaa rauhaa.

Sama linja jatkuu myös hallituksen virallisessa äänenkannattajassa Rossiskaja Gazetassa, jonka mukaan ”Etelä-Afrikan G20-tapaamisessa eurooppalaiset käynnistävät kampanjan Ukrainan rauhanprosessin suistamiseksi raiteiltaan”. Lehden mukaan sen sijaan Yhdysvaltain ulkoministeri ”Marco Rubio yrittää löytää kompromissin”.

– Toisin sanoen Amerikka hyvä, Eurooppa paha, kommentoi Rosenberg ja jatkaa:

– Tämä ei ole suunnattu vain venäläisille lukijoille, vaan myös Valkoiselle talolle. Mielestäni venäläiset näkisivät mielellään Euroopan syrjäytettävän tai ainakin poistettavan esteenä sen tieltä, että Venäjä voisi solmia läheisemmät suhteet Yhdysvaltoihin.

Kiovan syyllistäminen iskuista Venäjälle heijastelee Rosenbergin sanoin ”vaihtoehtotodellisuutta, jota Venäjä on luonut vuodesta 2022 lähtien”.

– Todellisuutta, jossa Ukrainan hyökkäykset – tai ”terroristihyökkäykset”, kuten hallituksen lehti kirjoittaa – Venäjälle kertovat haluttomuudesta rauhaan. Kun taas Venäjän hyökkäykset Ukrainaan esitetään täysin eri tavalla. Venäjä on joko ”vapauttamassa kyliä ja kaupunkeja”, ”puolustamassa Äiti-Venäjää” tai ”pakottamassa Ukrainan rauhaan”, kuten eräs lehti kirjoitti, huomauttaa Rosenberg.