Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän lippu liehuu raunioituvan kirkon edessä Tverin alueella. (Kuvakaappaus videolta. Youtube/Al-Jazeera)

Venäjän kylät tyhjenevät – jäljelle jäävät alkoholistit ja työnvieroksujat

  • Julkaistu 31.12.2025 | 13:21
  • Päivitetty 31.12.2025 | 13:32
  • Venäjä
Pääkaupungin ympärillä perinteiset venäläiskylät raunioituvat kirkkojaan myöten.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Al-Jazeeran Julija Shapovalova on tutustunut videoreportaasissaan tyhjeneviin venäläiskyliin Tverin alueella noin 200–300 kilometrin päässä pääkaupunki Moskovasta luoteeseen.

Hän esittelee ensin Kor-Koshevon kylän Herran temppeliintuomisen kirkon, joka on rakennettu 1800-luvun alussa. Kirkko on itse asiassa enää raunioina, sen sipulikupolit ja risti ovat romahtaneet, samaten katto. Seinissä on vielä nähtävissä kirkkomaalaukset, mutta nekin ovat katoamassa.

– Eikä kukaan ole tätä korjaamassa, huomauttaa Shapovalova.

Kor-Koshevo on yksi Tverin alueen lukuisista hylätyistä kylistä. Sen talot vajoavat hiljalleen kasaan ajan ja säiden myötä.

– Entisajan suuret kolhoosit viljelysmaineen ja karjoineen ovat muuttuneet satojen kilometrien pääasiassa asumattomien kylien syrjäalueeksi, jonka yksittäisissä ränsistyneissä mökissään asuu vielä vanhuksia, kertoo Shapovalova.

Hän huomauttaa, että venäläiskylät pysyivät tsaarinaikana, koska talonpojat oli sidottu maanomistajien maahan eivätkä voineet jättää asuinpaikkaansa. Neuvostoaikana maaorjuus pakkopalautettiin takaisin kollektiivitilojen eli kolhoosien muodossa.

Kolhoosiviljelijöillä ei myönnetty sisäpassia, joten he eivät voineet muuttaa pois yhteistoimintatiloiltaan. Vasta vuonna 1974 kolhoosiviljelijät saivat oikeuden valita vapaasti asuinpaikkansa, mikä aloitti kylien tyhjentymisen.

Esimerkiksi Koin kylä oli aikanaan iso kolhoosikeskus.

– Täällä oli aikanaan paljon enemmän asukkaita. Meillä oli koulu ja sairaala. Mutta nyt nuorempi väki on muuttanut pois, sanoo Koin kylän asukas Jelena Rudakova.

Koin asukkaat eivät ole optimistisia siitä, että elämä enää palaa koskaan alueelle.

– Täällä on enää pari kolme meidän kaltaistamme perhettä, jossa on lapsia. Loput ovat vanhuksia. Osasta on tullut alkoholisteja ja osa ei halua työskennellä, kertoo Koin asukas Nikolai.

 

 

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)