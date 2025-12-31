Venäjän kylät tyhjenevät – jäljelle jäävät alkoholistit ja työnvieroksujat

Al-Jazeeran Julija Shapovalova on tutustunut videoreportaasissaan tyhjeneviin venäläiskyliin Tverin alueella noin 200–300 kilometrin päässä pääkaupunki Moskovasta luoteeseen.

Hän esittelee ensin Kor-Koshevon kylän Herran temppeliintuomisen kirkon, joka on rakennettu 1800-luvun alussa. Kirkko on itse asiassa enää raunioina, sen sipulikupolit ja risti ovat romahtaneet, samaten katto. Seinissä on vielä nähtävissä kirkkomaalaukset, mutta nekin ovat katoamassa.

– Eikä kukaan ole tätä korjaamassa, huomauttaa Shapovalova.

Kor-Koshevo on yksi Tverin alueen lukuisista hylätyistä kylistä. Sen talot vajoavat hiljalleen kasaan ajan ja säiden myötä.

– Entisajan suuret kolhoosit viljelysmaineen ja karjoineen ovat muuttuneet satojen kilometrien pääasiassa asumattomien kylien syrjäalueeksi, jonka yksittäisissä ränsistyneissä mökissään asuu vielä vanhuksia, kertoo Shapovalova.

Hän huomauttaa, että venäläiskylät pysyivät tsaarinaikana, koska talonpojat oli sidottu maanomistajien maahan eivätkä voineet jättää asuinpaikkaansa. Neuvostoaikana maaorjuus pakkopalautettiin takaisin kollektiivitilojen eli kolhoosien muodossa.

Kolhoosiviljelijöillä ei myönnetty sisäpassia, joten he eivät voineet muuttaa pois yhteistoimintatiloiltaan. Vasta vuonna 1974 kolhoosiviljelijät saivat oikeuden valita vapaasti asuinpaikkansa, mikä aloitti kylien tyhjentymisen.

Esimerkiksi Koin kylä oli aikanaan iso kolhoosikeskus.

– Täällä oli aikanaan paljon enemmän asukkaita. Meillä oli koulu ja sairaala. Mutta nyt nuorempi väki on muuttanut pois, sanoo Koin kylän asukas Jelena Rudakova.

Koin asukkaat eivät ole optimistisia siitä, että elämä enää palaa koskaan alueelle.

– Täällä on enää pari kolme meidän kaltaistamme perhettä, jossa on lapsia. Loput ovat vanhuksia. Osasta on tullut alkoholisteja ja osa ei halua työskennellä, kertoo Koin asukas Nikolai.