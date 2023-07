Kaikille Venäjän koululaisille opetetaan taistelulennokkien käytön perusteet. Venäjän liittoneuvostossa eli parlamentin ylähuoneessa istuva senaattori Artem Sheikin ilmoitti, että oppitunneilla opetetaan maaston tiedustelua ja vihollisen miehittämättömien ilma-alusten torjuntaa, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelukatsauksessaan.

– Lennokkitunnit kuuluvat rynnäkkökivääriharjoittelun, käsikranaattitaitojen ja taisteluensiavun ohella 10. ja 11. vuosien opiskelijoille tarkoitettuun uudistettuun ”Henkilöturvallisuuden perusteet” -oppimäärään, joka astuu voimaan 1.9.2023, katsauksessa todetaan.

– Lasten sotilaallisella perehdyttämisellä pyritään luomaan ennemmin militarisoitua isänmaallisuuden tunnetta kuin aitoja kykyjä tai taitoja.

Katsauksen mukaan lennokkitaitojen opettaminen korostaa kuitenkin sitä, kuinka Venäjä on tunnistanut taktisten lennokkien käytön Ukrainassa nykyaikaisen sodankäynnin oleelliseksi osaksi.

