Venäjän koneita noustiin tunnistamaan Virosta kevätkesällä lähes joka toinen päivä

Britannian ilmavoimien eli Royal Air Forcen henkilöstö on palannut Britanniaan johdettuaan neljä kuukautta Naton ilmanvalvontaoperaatiota Virossa. Ilmavoimat kertoo aiheesta verkkosivuillaan.

Neljän kuukauden aikana RAF:n lentäjät tunnistivat 50 venäläistä lentokonetta ja lensivät yhteensä yli 500 tuntia. Käytännössä venäläisiä koneita tunnistettiin ilmatilassa lähes joka toinen päivä.

Tukikohtanaan brittijoukot pitivät Ämarin lentotukikohtaa Virossa.

– Sadat RAF:n lentäjät ja henkilökunta ovat viettäneet kuukausia erossa perheistään työskennellen kellon ympäri liittolaistemme rinnalla pitääkseen Euroopan ilmatilan turvallisena, Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoo tiedotteessa.

Wallacen mukaan Britannian osallistuminen operaatioon on vahva viesti Venäjän presidentti Vladimir Putinille siitä, että Britannia seisoo yhtenäisenä liittolaistensa kanssa kaikkia liittouman rajoja kohdistuvia uhkia vastaan.

Britannia on viime aikoina ottanut osaa myös muihin puolustusliittouman yhteisiin harjoituksiin, kuten Air Defender -harjoitukseen, joka oli Naton suurin ilmailuoperaatioharjoitus kylmän sodan päättymisen jälkeen. Siihen osallistui yli 250 lentokonetta ja 10 000 ihmistä 25 eri maasta.

Vahtivuoron päättymisestä huolimatta Britannian joukkoja pysyy sijoitettuna Viroon osana Naton lisääntynyttä läsnäoloa Venäjän rajojen läheisyydessä.

50 Russian aircraft were intercepted by pilots from the @RoyalAirForce’s 140 Expeditionary Air Wing during 🇬🇧 leadership of @NATO’s air policing mission in Estonia. After spending 4 months at high readiness, personnel have returned to the UK.

Read more ➡️ https://t.co/QbV6cM20Ua pic.twitter.com/STXtJcabw0

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 4, 2023