Syyskuussa 2023 riippumaton venäläinen tiedotusväline Vertska kertoi, että jopa 15 prosenttia venäläissotilaista Ukrainassa käytti huumeita, mukaan lukien amfetamiinia ja kannabista, ja että niitä oli helppo saada myös rintamalla.

Brittitiedustelun mukaan nämä raportit ovat uskottavia ja toistavat aiempia raportteja siitä, että venäläisten joukkojen keskuudessa on tapahtunut suuri määrä kurinpitotapauksia, rikoksia ja kuolemantapauksia, jotka liittyvät alkoholin väärinkäyttöön.

– Venäläiset komentajat todennäköisesti rankaisivat huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjiä lähettämällä heidät Storm-Z-hyökkäysosastoihin, joista on käytännössä tullut rangaistusyksiköitä, Britannian puolustusministeriö sanoo viestipalvelu X:ssä.

– Yksi Venäjän sotilaiden kurittomuuden ja päihteiden väärinkäytön keskeisistä tekijöistä on todennäköisesti edelleen se, että taistelujoukoilla ei ole mahdollisuutta kierrätykseen pois etulinjasta.

Storm-Z-yksiköitä käytetään uhrattavissa olevana jalkaväkenä rintaman vaarallisimmissa osissa. Nämä yksiköt taistelevat etulinjan vaarallisimmilla alueilla, ja ne lähetetään usein ihmisaaltoina juoksuhautojen yli itsemurhatehtäviin Venäjän vakinaisten joukkojen ja panssarivaunujen edellä.

Storm-Z-yksiköt koostuvat noin 100–150 miehestä, ja ne on sulautettu vakinaisen armeijan joukko-osastoihin Etelä- ja Itä-Ukrainan rintamilla. Venäläistaustainen Conflict Intelligence Team -tutkijaryhmä toteaa, että Storm-Z-yksiköt ovat hyödyllisiä Venäjän asevoimille, koska niitä voidaan käyttää uhrattavissa olevana jalkaväkenä ”rintaman vaarallisimmissa osissa”.

