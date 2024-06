Venäjän kerrotaan ampuneen alas oman helikopterinsa

Lukuisat venäläiset sotabloggarit kertovat Venäjän ampuneen epähuomiossa alas oman Ka-29 -helikopterinsa.

Alun perin Neuvostoliiton laivastolle kehitetty Ka-29 on suunniteltu sukellusveneiden torjuntaan. Venäjä on kuitenkin käyttänyt sitä aktiivisesti Ukrainan meridroonien metsästyksessä.

Alasampuminen tapahtui tiettävästi Anapan kaupungin lähellä Mustanmeren rannikolla. Anapa sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Krimin ja Venäjän erottavasta Kertšinsalmesta.

Alustavien tietojen mukaan helikopteriin iskettiin Pantsir-ilmatorjuntaohjuksella. Neljän helikopterissa olleen henkilön kerrotaan kuolleen.

Sotabloggarit ovat huomauttaneet, että Ukraina on viime aikoina käyttänyt meridrooneja yhdessä perinteisten droonien kanssa. Tämä on lisännyt Venäjän riskiä ampua alas omia helikoptereitaan, joita se on käyttänyt meridroonien torjumiseen.

– Meridroonien torjumiseen tarvitaan helikoptereita. Satojen droonien torjuminen edellyttää ilmassa olevien kohteiden tuhoamista. Nämä kaksi asiaa eivät sovi hyvin yhteen, kommentoi tunnettu Fighterbomber-sotablogi.

Multiple Russian channels report that a Russian Ka-29 was destroyed. They claim while operating against Ukrainian USVs the Russian chopper was targeted by a malfunctioning Pantsir air defense system, whose IFF considered it to be hostile, and shot it down. Crew is presumably… pic.twitter.com/wHhG2nvU5i

— (((Tendar))) (@Tendar) June 21, 2024