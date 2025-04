Kenraalien dramaattiset puhdistukset jatkuvat – mitä Kiinassa tapahtuu?

Kiinan presidentti Xi Jinping on poistanut virastaan kenraali He Weidongin, joka oli Kiinan kansan vapautusarmeijan toiseksi korkein upseeri, keskussotilaskomission varapuheenjohtaja ja kommunistisen puolueen politbyroon jäsen, kertoo Financial Times.

Kenraali He Weidongin erottaminen liittyy väitettyyn korruptioon. Samasta syystä presidentti Xi Jinping on erottanut lukuisia muitakin upseereita. Ylimpään johtoon kuuluvan kenraalin erottamista kuvaillaan kuitenkin dramaattiseksi liikkeeksi, koska vastaava tapahtui edellisen kerran vuonna 1967.

– Se, että Xi Jinping voi puhdistaa keskussotilaskomission varapuheenjohtajan, osoittaa kuinka vakavasti hän suhtautuu korruption kitkemiseen armeijassa, toteaa Asia Society Policy Institute -tutkimuslaitoksen asiantuntija Neil Thomas FT:lle.

– Xi Jinping haluaa tehdä Kansan vapautusarmeijasta tehokkaan taisteluvoiman Kiinan rajojen ulkopuolelle, mutta myös hänen kotimaisen agendansa täydelliseksi palvelijaksi, Neil Thomas jatkaa.

Kenraali He Weidongin erottaminen on jatkoa Xi Jinpingin toteuttamille ”puhdistuksille”.

Viimeisten kahden vuoden aikana Xi Jinping on poistanut virastaan kaksi armeijan ohjusjoukkojen johtajaa, jotka osittain vastasivat Kiinan ydinasearsenaalin valvonnasta. Lähteä ovat saaneet myös kaksi puolustusministeriä. Lisäksi noin puoli vuotta sitten amiraali ja keskussotilaskomission jäsen Miao Hua sai potkut ”vakavien kurinpitorikkomusten” takia, joka yleensä Kiinan armeijassa viittaa korruptioon.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt pohtii viestipalvelu X:ssä, mitä Kiinassa tapahtuu. Hän on jakanut FT:n jutun kenraali He Weidongin erottamisesta.

– Lukuisia Kansan vapautusarmeijan kenraaleja on jo puhdistettu, mutta tämä on ylivoimaisesti dramaattisin liike tähän mennessä. Muutoksilla on oltava jokin poliittinen tausta, Carl Bildt pohtii.

