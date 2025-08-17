Verkkouutiset

Kenraaliluutnantti Abachev (vasemmalla) vastaanottamassa palkintoa. KUVA: GROZNY TV

Venäjän kenraalin kurja kohtalo: Käsi ja jalka amputoitiin

Kenraaliluutnantti Esedulla Abatšev loukkaantui vakavasti Ukrainan iskussa.
Venäjän armeijan kenraaliluutnantti Esedulla Abatšev loukkaantui vakavasti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneesa iskussa, kertoo Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR Telegram-kanavallaan.

HUR:n mukaan Ukraina iski yöllä Kurskin alueella sijaitsevalla Rylskin ja Homutovkan välisellä maantiellä kulkeneeseen kolonnaan.

– Iskun seurauksena kenraaliluutnantti Abatšev, Venäjän asevoimien pohjoisen ryhmän apulaiskomentaja, loukkaantui vakavasti, HUR:n tiedotteessa todetaan.

Haavoittunut kenraali kiidätettiin nopeasti lentokoneella Moskovassa sijaitsevaan Višnevskin keskussairaalaan. Vammojen vuoksi Abatševin toinen käsi ja jalka jouduttiin kuitenkin amputoimaan.

Abatšev on osallistunut sotatoimiin Ukrainassa vuodesta 2022 lähtien muun muassa ”Luhanskin kansantasavallan” 2. armeijakunnan komentajana. Samana vuonna presidentti Vladimir Putin palkitsi hänet Venäjän sankarin ansiomerkillä, joka on maan korkea-arvoisin kunnianosoitus.

Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n mukaan Abatšev johti sodan alkuvaiheissa Venäjän joukkoja Luhanskin suunnalla. Häntä on myös epäilty sotarikoksista.

Vuonna 2024 hänet nimitettiin Leningradin sotilaspiirin apulaiskomentajaksi.

– HUR muistuttaa, että jokaisesta Ukrainan kansaa vastaan tehdystä sotarikoksesta seuraa oikeudenmukainen rangaistus, tiedotteessa varoitetaan.

