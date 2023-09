Venäjän kenraali puhuu hyökkäämisestä muualle Eurooppaan: Ukraina on vasta alkua

Korkea venäläiskenraali Andrei Morditshev uhkailee muuta Eurooppaa sotatoimilla Venäjän valtion television propagandahaastattelussa (alla).

– Sota tulee kestämään kauan. Päivämääristä on turha puhua. Jos taas puhutaan itäisestä Euroopasta, siitä mitä meidän on tehtävä – se tulee toki viemään kauemmin, Morditshev sanoo.

Kenraalilta kysytään haastattelussa, onko Ukraina vasta välivaihe.

– Kyllä, juuri näin. Tämä on vasta alkua, hän vastaa.

Sodan laajenemisella vihjailu on kuulunut pitkään Venäjän propagandaan. Todellisuudessa hyökkäyssota Ukrainassa on niellyt valtavan osan Venäjän joukoista ja pakottanut hyökkääjän tyhjentämään länsirajansa tukikohtia. Venäjän kyky uhata muuta Eurooppaa laajoilla sotatoimilla on siis toistaiseksi varsin vähäinen.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ylensi Morditshevin kenraalieverstiksi tällä viikolla. Morditshev on toiminut aiemmin Venäjän Eteläisen ja Keskisen sotilaspiirin komentajana. Hän on nyt eräs Venäjän Ukrainan operaation johtajista.

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov kommentoi lausuntoa X-somepalvelussa (entinen Twitter). Hän löytää retoriikalle yhtymäkohtia historiasta.

– Venäjän kenraali kertoo valtion television yleisölle Ukrainan olevan vasta imperialistisen valloitusretken alku. Jos olemme oppineet yhtään mitään 1930-luvusta, on se, ettei hyökkääjä ikinä pysähdy vaan se on pysäytettävä. Tämä muuttuu sitä vaikeammaksi mitä pidempään jahkaillaan ja odotetaan, Sakkov kirjoittaa.

Hän kannustaa aseistamaan Ukrainaa välittömästi.

🇷🇺 general tells the audience of state TV that 🇺🇦 is just the beginning of 🇷🇺 imperial conquest. If we have learned anything from the 1930s we should know that aggressor never stops. It has to be stopped. Doing that is getting harder the more you dither and wait. #ArmUkraineNow https://t.co/UensRxs9IX

— sven sakkov (@sakkov) September 8, 2023