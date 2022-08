Venäjän kehno sotamenestys käynyt kalliiksi kenraalikunnalle

Venäjän asevoimien heikko suorituskyky sen hyökkäyksessä Ukrainaan on tullut kalliiksi Venäjän sotilasjohdolle. Tämä on todennäköisesti johtanut ainakin kuuden venäläisen komentajan erottamiseen sitten vihollisuuksien aloittamisen helmikuussa, kertoo Britannian puolustusministeriö.

Venäjän itäisten ja läntisten sotilaspiirien komentajat ovat suurella todennäköisyydellä menettäneet komentonsa. Kenraalieversti Aleksandr Chaiko erotettiin itäisen sotilaspiirin komentajan tehtävistä toukokuussa.

Läntisen sotilaspiiriä vuodesta 2018 lähtien komentanut kenraali eversti Aleksandr Žuravlev oli poissa Venäjän laivaston päivältä Pietarissa 31. heinäkuuta. Hänet korvasi todennäköisesti kenraaliluutnantti Vladimir Kotshetkov.

Kenraali Aleksandr Dvornikov on erotettu sen jälkeen, kun hänelle oli annettu operaation yleinen komento Ukrainassa. Kenraali Sergei Surovikin on ottanut Eteläisen joukkojen komentoonsa kenraali Gennadi Zhidkolta.

Erottamisten lisäksi ainakin kymmenen venäläistä kenraalia on kuollut taistelukentällä Ukrainassa.

Näiden yhteisvaikutus komennon johdonmukaisuuteen lisää todennäköisesti Venäjän taktisia ja operatiivisia vaikeuksia, brittitiedustelu arvioi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 August 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2022