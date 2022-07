”Venäjä käy Pyhää sotaa läntistä Antikristusta vastaan”

Venäjän valtiontelevision ykköskanavalla Olga Skabejevan juontaman 60 minuuttia-propagandaohjelman vieraana oli Apti Alautdinov, jonka aiemmista lausumista Verkkouutiset on kertonut tässä.

Alautdinov on kadyrovilaisten Ahmat-tšetšeenijoukkojen komentaja ja Tšetšenian apulaissisäministeri. Ennen Ukrainaa ja maailmaa koskevien näkemystensä ilmaisemista Alautdinov lausui muslimien basmala-tunnustuksen ”Allahin, armollisimman ja armeliaimman nimeen” merkiksi aikomuksestaan todistaa hyvin.

– [Ukrainan puolustusministeri Oleksi] Reznikov on mahdollisesti viimeinen ötökkä, joka meidän pitää pistää ruotuun. Olen koko nuoruuteni valmistautunut tämänpäiväistä sotaa varten. Tämä on se Pyhä sota, josta pyhimyksemme ja vanhimpamme puhuivat, kun olin lapsi.

Alautdinov sanoi kiittävänsä ”Korkeinta siitä, että elän tänä päivänä Venäjällä” ja jatkoi:

– Kiitän Korkeinta siitä, että tätä maata johtaa Vladimir Vladimirovitš Putin, joka kieltäytyi hyväksymästä niin sanottuja ’eurooppalaisia arvoja’. Tosiasiassa ne ovat satanistisia arvoja, joita pakotetaan koko maailmalle. Olen kiitollinen, että hän pitää kiinni arvoistaan, ja että tämä kansakunta kulkee Korkeimman tietä. Meillä ei LGBT-liput liehu, ja niin kauan kuin hän elää, emme ole noiden lippujen alla, sanoi Alautdinov samalla kun taustalla näytettiin kuvaa Naton pääsihteeristä Jens Stoltenbergistä heiluttamassa sateenkaarilippua.

Putinin lisäksi Alautdinov ylisti oman tasavaltansa johtajaa ”Venäjän sankari Ramzan Ahmatovitš Kadyrovia, joka on Vladimir Vladimirovitš Putinin liittolainen”.

”Venäjä käy Pyhää sotaa Antikristusta vastaan”

Alautdinovin mukaan hänen tutkimansa islamilaiset ja kristilliset kirjoitukset osoittavat, että Venäjä voittaa tämän Pyhän sodan.

– Olen tutkinut Koraania, Raamattua ja Tooraa, kaikkea, ja näiden pohjalta tiedän, että vastassamme on Paholaisen armeija. Al-Dajjālin [islamin antikristus] ja Antikristuksen armeija.

Tšetšeenipäällikkö pitää Ahmat-joukkoja Jeesuksen (arabiaksi Isa) armeijana, ”koska me odotamme Kristuksen tulemista enemmän kuin kukaan muu.”

Hän korostaa, ettei ”Spetsnaz Ahmat” ole yksin Jeesuksen armeija, ”vaan kaikki Venäjän puolella taistelevat joukot ja yksiköt ovat Jeesuksen, Isan (alaihis salam) armeija.”

Alautdinov perusteli tätä poukkoilevasti yhdistäen perinteistä venäläistä länsivastaisuutta eri uskontoihin.

– Me taistelemme niitä voimia vastaan, jotka yrittävät pakottaa meille kaiken sen, mikä ei ole Jumalalle mieleistä ja hyvää, kaiken sen mikä ei ole ihmiselle luonnollista. Mies syntyi naimaan naisen, ja heidän tulee saada lapsia ja levittää koko maailmaan sitä, mikä on jumalallista. Tämän amerikkalainen demokratia, ihmiskunnan suurin vihollinen, ja Eurooppa, Nato-blokin pikkukätyri, joka itsessään kiteyttää kaiken satanistisen, muodostavat Al-Dajjālin ja Antikristuksen armeijan.

Alautdinovin mukaan sen, joka epäilee voittoa tästä läntisen paholaisen armeijasta, tulee rukoilla ankarasti ja katua.

– Me voitamme yksinomaan siksi, että tätä maata johtaa Putin. Me voitamme yksinomaan siksi, että hänellä oli tahdonvoimaa nousta näitä ihmisiä vastaan. Me voitamme, koska olemme kokoontuneet Putinin ympärille ja tämä maa alkoi hitaasti tajuta, mikä meitä odottaa. Tämä on suurin voittomme, jonka olemme jo saavuttaneet.

Eurooppalaisia arvoja noudattavat jäätyvät ja nääntyvät

Alautdinovin mukaan ”Reznikov voi sanoa mitä tahansa” ja kenenkään ei tule Venäjällä epäillä, että ”Amerikka ja Eurooppa romahtavat, mutta Venäjä seisoo vakaasti jaloillaan.”

– He tulevat anomaan liittymistään meihin ja pyytävät meiltä anteeksiantoa. Koska he ovat kylmissään, heillä ei ole kaasua. Kylmyyttään ja kaasuttomuuttaan tulevat valittamaan ne, jotka seuraavat eurooppalaisia arvoja. Korkein lämmittää heitä tuomiopäivänä Helvetissä, linjasi Alautdinov saaden Skabajevan nauramaan.

Alautdinovin mukaan Venäjä toimii Jumalan välikappaleena.

– Ennen kuin he ymmärtävät paikkansa, tulevat he tämänpuoleisessa jäätymään ja nääntymään. Ei siksi, että me olemme pahoja, Venäjä ei ole paha, vaan siksi, että he ovat hylänneet Jumalan. Tämä on vastaukseni Reznikoville.

”Perustava, ytimekäs ja vakuuttava” ylisti Skabajeva Alautdinovin monologia siirtyen omaansa.

– Maalasit näkymät ihmisille, joita jostain ihmeen syystä kutsuimme ennen kumppaneiksi, vaikka nyt voimme kutsua heitä luottavaisesti vihollisiksi. Huolimatta siitä, kuinka matalan tason tyyppi Reznikov on, koska [Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelenskyi on kaikkein alhaisin matalan tason tyypeistä, joten kuinkahan matala on tämä Reznikov, joka on olemassa olemattoman maan puolustusministeri.

Skabajeva korosti, että ”käynnissä on propagandasota ja he yrittävät murskata meidät informaatiolla, missä he eivät tule onnistumaan” saaden vieraansa jatkamaan:

– Me olemme jo voittaneet. Kyse on ainoastaan siitä milloin pääsemme Kiovaan. Toivon, että emme pysähdy. Sen jälkeen etenemme Varsovaan ja muihin kaupunkeihin, jotka on pitänyt pistää ruotuun aina kerran sadassa vuodessa. Ylipäällikkömme käskystä tuhoamme Nato-joukot, jotka ovat ainoastaan nukketeattereita, uhosi Alautdinov.

”Islamilainen maailma tukee Venäjää”

Alautdinov julisti, että ”Putin tekee nyt sen, minkä islamilaisten valtioiden olisi tullut tehdä jo aikoja sitten”.

– Muslimimaiden johdolla ei ollut rohkeutta taistella Amerikkaa ja Nato-blokkia vastaan. Mutta Putin oli siihen kykeneväinen ja olemme kiitollisia, että olemme hänen maanmiehiään.

Myös Skabajeva vakuutteli, että ”käytännössä koko islamilainen maailma on Venäjän puolella”.

– Paitsi ne, jotka pelkäävät menettävänsä pankkitilinsä, lisäsi Alautdinov.

Alautdinov ehdotti tämän jälkeen, että Venäjän lainsäädäntöä pitäisi muuttaa ulkomaalaisten taistelijoiden saamiseksi.

– Suuret määrät arabeja, kreikkalaisia, serbejä ja paljon paljon muita ulkomaalaisia haluaisi tulla taistelemaan meidän joukkojemme rinnalla, mutta laki ei salli. Tämä on myös indikaattori. Nato on vahva, mutta miksi he eivät halua liittyä sen joukkoihin vaan meidän? Koska heillä on vielä Jumala sydämessään eivätkä he halua elää LGBT-lippujen alla, päätteli Alautdinov ja esitti toiveen:

– Toivon koko maailman pian kerääntyvän Venäjän ympärille. Amerikkalaiset luulevat meidän olevan tällä hetkellä vähemmistössä, mutta huomenna olemme enemmistö. He katsovat taakseen eivätkä näe kenenkään seuraavan.