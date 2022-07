Komentaja uhoaa: Tšetšeenit voivat vallata koko Latvian

Tšetšenian diktaattorin Ramzan Kadyrovin Ahmat-erikoisjoukkojen komentaja, Tšetšenian apulaissisäministeri Apti Alautdinovin pääsi myös laukomaan näkemyksiään Venäjän ykköskanavan Prjamo efir-ohjelmassa.

-Venäjä elää rauhallista eloaan, kaikki on rauhallista. Jo näin pienellä määrällä joukkoja olemme rusentaneet Naton, Yhdysvallat ja Kiovan, joka juoksentelee ja haukkuu kuin sekarotuinen rakki.

Virnuileva juontaja Olga Skabejeva kysyy tšetšeenipäälliköltä ”mihin seuraavaksi Apti Aronovitš?”.

– Lähitulevaisuudessa vapautamme Donetskin tasavallan. Se on vain ajan kysymys, ei muuta. Seuraava pysäkki matkallamme on Kiova, sitten Varsova, uhosi Alautdinov ja jatkoi:

– Niin kauan kuin Vladimir Vladimirovitš Putin ei käske meitä pysähtymään, pystymme helposti tällä pienellä joukolla pakottamaan koko Euroopan polvilleen. Latvia yrittää poseerata, mutta voimme lähettää sinne yhden Spetsnaz-joukkueen. Enempää ei tarvita, mitä heillä siellä nyt on, pari pikkupaattia ja kolme muskettisoturia. Taistelevatko he meitä vastaan? Sama juttu kaikkien Euroopan maiden kanssa. Miten LGBT-ihmiset voivat kohdata normaalit miehet, jotka puolustavat Jumalan sanelemia arvoja. Eivät mitenkään.

Tämän uhon jälkeen suuresti hymyilevä Skabejeva kiitteli vuolaasti Alautdinovia.

– Valtavat kiitokset, suuret kiitokset. Luojan kiitos maallamme on tällainen armeija ja tällaiset miehet. Kumarran edessänne, Apti Alautdinov, Ramzan Kadyrovin neuvonantaja, Skabajeva sanoi

– Ahmat sila. Allahu Akbar. Rossija moštš. [Ahmat [Kadyrov] on voima. Jumala on suurin. Venäjä mahtava], vastasi Alautdinov käyttäen kadyrovilaisten tunnuslauseita.

Chechen commander Alaudinov says the Russian Army will soon take all of Donetsk followed by Kyiv & Warsaw.

He says a single platoon of Chechen Special Forces can take all of Latvia and that the rest of Europe isn’t much different.

Let’s see about that…pic.twitter.com/RW4QNuUegX

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2022