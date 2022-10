Venäjän kansanedustaja kampanjoi Pipsa Possua vastaan

Venäjän duumassa ollaan kiristämässä niin sanottua homopropagandalakia, joka kieltää seksuaalivähemmistöistä puhumisen alaikäisille.

Yksi lain kiristämisen taustamiehistä on duuman jäsen Alexander Khinshtein. Hänen näkemyksensä mukaan länsi käyttää seksuaalivähemmistöjen oikeuksia hybridisodankäynnin välineenä. Lännessä Venäjän laki nähdään yleisesti seksuaalivähemmistöjä vainoavana.

Venäläiskansanedustajan puhe aiheesta leviää Twitterissä.

– Meidän pitää suojella perinteisiä arvojamme. Meidän pitää suojella yhteiskuntaa ja lapsiamme, hän sanoi puheessaan.

Kansanedustaja esitti esimerkkejä televisio-ohjelmista, jotka hänen mukaansa on kohdistettu venäläistä yhteiskuntaa vastaan.

Yksi niistä hänen mukaansa on brittiläinen lasten suosikkianimaatiosarja Pipsa Possu.

– Yhdessä jaksossa jääkarhu piirtää muotokuvan perheestään, ja hän sanoo asuvansa äitinsä ja toisen äitinsä kanssa, venäläiskansanedustaja sanoi puheessaan.

Meanwhile in Moscow, Russian MP Alexander Khinshtein has declared war on South Park and Peppa Pig pic.twitter.com/3UCZijwkx6

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 17, 2022