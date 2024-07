Kaapatut sotalapset kertovat kokemuksistaan – ”tapahtui hyvin yllättäen”

Venäjä on siepannut useita tuhansia ukrainalaislapsia miehittämiltään alueilta.

Kaapattuja lapsia on viety Venäjälle, missä heitä on yritetty aivopestä venäläisiksi. Siepattuja lapsia on myös annettu venäläisperheille kasvatettavaksi.

Ukrainaan takaisin päässeet lapset kertovat The Timesille, että venäläissotilaat kaappasivat heidät kesken koulupäivän.

Nimillä Vova ja Sasha esiintyvät orpolapset sanovat, että he opiskelivat Novopetrivkan oppilaitoksessa Mykolaivissa, eteläisessä Ukrainassa. Alkuvuodesta 2022 Venäjän miehitettyä alueen suurin osa lapsista pääsi pakenemaan sukulaisten tai vanhempien kanssa muualle Ukrainaan.

Vova ja Sasha kuitenkin jäivät 13 muun orpolapsen kanssa kouluun. Kesällä 2022 venäläissotilaat sieppasivat kaikki kouluun jääneet lapset.

Hyökkääjän sotilaat kuljettivat lapset ensin Hersoniin, jossa heidät pakotettiin esiintymään Venäjän propagandavideolla.

– He kuvasivat meitä ja tekivät videon, jonka mukaan meidät evakuoitiin turvaan, sanoo Vova.

Vovan mukaan venäläissotilaat veivät kaapatut lapset eturintaman lähelle vastoin lapsien tahtoa.

Syksyllä 2022 Vova ja Sasha vietiin Venäjälle.

– Se tapahtui hyvin yllättäen. Olimme juuri menossa lounaalle, kun rehtorimme tuli sanomaan, että meillä on 30 minuuttia aikaa pakata omaisuutemme, sillä olimme menossa kahden viikon lomalle Dnipron toiselle puolelle, Vova sanoo.

– Vasta lähtömme jälkeen meille kerrottiin, että olemme menossa Venäjälle.

Lapset vietiin Krimin kautta Venäjälle leirille, jossa oli mukaan pari sataa ukrainalaista lasta. Leirillä lapsia yritettiin venäläistää näyttämällä heille propagandaa.

Sahsa kertoo, että kaikki Ukrainaa koskevat asiat kerrottiin negatiivisessa valossa. Lapsille myös kerrottiin, että Venäjällä heitä odottaisi hyvä elämä. Osa lapsista pääsi käymään Moskovassa ja heille luvattiin paikka yliopistosta.

Yksi Sashan ja Vovan ryhmästä oli saanut adoptiopäätöksen Yhdysvalloista ennen Venäjän hyökkäystä. Koko ryhmä saatiin siirrettyä sitä kautta Georgiaan. Ukrainalaisia lapsia Venäjältä pelasta Save Ukraine -ryhmä sai kuljetettua Sashan, Vovan ja kolme muuta lasta takaisin Ukrainaan.

Järjestön mukaan noin 600 lasta on pelastettu Venäjältä.

Ukrainassa lapsia autetaan palautumaan traumaattisista kokemuksistaan. Miehittäjän käsiin joutuneita lapsia auttavat asiantuntijat sanovat, että kaapatut lapset ovat olleet jatkuvan kurin ja kontrollin alaisia.

Osa lapsista on onnistuneesti aivopesty Venäjällä. Jotkut eivät halua palata Ukrainaan sillä he uskovat, että sota on Ukrainan syytä.