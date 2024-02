Venäjän itsemurhalennokki lensi Moldovaan

Ukrainan rintamalta tullut Venäjän asevoimien Shahed-136-itsemurhalennokki tipahti Moldovaan. Lennokki löytyi pellolta Etulian kylästä läheltä Ukrainan rajaa. Alue jää Moldovan eteläisimpään ja Ukrainan koillisimpaan kolkkaan. Lennokin jäänteet löytyivät sunnuntaina, kertoo Moldovan rajavartiosto.

Ukrainan asevoimilla ei tiettävästi ole Shahed-136-lennokkeja, joten on ilmeistä, että laite on karannut Venäjän asevoimilta. Ukrainan Izmailiin noin sadan kilometrin päähän Etulian kylästä kohdistui lauantain vastaisena yönä voimakas lennokkihyökkäys. Moldovan viranomaiset pitävät todennäköisenä, että kyseinen lennokki oli tässä yhteydessä pudonnut moldovalaiselle pellolle. Sen on heidän arvionsa mukaan tuhonnut Ukrainan ilmatorjunta.

Moldovan presidentti Maia Sandu kommentoi viestipalvelu X:ssa, että lennokin löytyminen on taas karu muistutus sodan todellisuudesta, jonka Moldovakin joutuu kohtaamaan. Presidentti Sandu muistutti, että Venäjän vihamielinen käyttäytyminen vaarantaa koko maanosan turvallisuuden, ja tuen Ukrainalle tulee jatkua.

Venäjä valmistaa näitä Shahed-136-lennokkeja itse iranilaisista osista ja käyttää niistä nimeä Geran-2. Laite on kertakäyttöinen itsemurhalennokki, eli kohteeseen hakeutuva räjähdedrone. Shahed-136:n pituus on 3,5 metriä ja siipien kärkiväli 2,5 metriä. Sen lentoonlähtöpaino on 200 kiloa, josta räjähteiden osuus on 20-50 kiloa.

Samanlainen drone tuli Ukrainan taivaalta samoille seuduille, mutta Romanian puolelle, myös alle kaksi kuukautta sitten. Tuolloin itsemurhalennokki räjähti jättäen maahan puolitoista metriä syvän kuopan, kertoi romanialainen Antena. Sunnuntaina Moldovasta löydetyn dronen suhteen rajaviranomaiset painottivat, että vaaraa yleisölle ei aiheutunut.

Romania on sekä Naton että EU:n jäsen. Moldova on yksi Euroopan köyhimpiä maita, jossa oli viime vuoden lopussa yli 120 000 rekisteröitynyttä pakolaista Ukrainasta. Moldova käy parhaillaan neuvotteluja EU:n jäsenyydestä.

Russia’s war on Ukraine hits close to home in Moldova — again. The discovery of Shahed drone debris in southern Moldova today serves as another stark reminder of the grim reality we face. Russia’s aggression endangers the entire continent. Support for Ukraine must continue.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 11, 2024