Venäjä iski kerrostaloon Harkovassa – ainakin 10 kuollutta

Venäjä teki lauantaina aamuyöstä laajan ohjus- ja droonihyökkäyksen Ukrainaan. Verisin päivä oli Harkovassa, jossa Venäjän ballistinen ohjus osui viisikerroksiseen asuinkerrostaloon, kertoo Ukrajinska Pravda.

Kuolleita on ainakin 10, joiden joukossa on kaksi lasta. Haavoittuneita on 15, kertoo ukrainalainen UATV. Pelastustyöt ovat vielä kesken ja 11 ihmisen arvellaan olevan raunioissa, joten kuolleiden lukumäärä voi vielä nousta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu Telegramissa, että Venäjä käytti 29 ohjusta, joista lähes puolet oli ballistisia. Lisäksi hyökkääjä käytti ilmaterrorissaan 480 droonia, joista suurin osa oli iranilaisia Shahed-drooneja.

– Kohteena olivat Kiovan, H’melnytskyin ja Tšernivtsin alueiden energialaitokset sekä Zhytomirin alueiden rautatiet. Vaurioita on raportoitu myös Dnipron, Zaporižžjan, Vinnytsjan, Odessan, Pultavan, Sumyn ja Tšerkasyn alueilta, kertoi Zelenskyi ja jatkoi:

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Meidän kumppaneidemme tulee vastata näihin brutaaleihin hyökkäyksiin ihmiselämää vastaan. Kiitos kaikille, jotka eivät ole pysyneet vaiti. Venäjä ei ole pidättäytynyt tuhoamasta Ukrainan asuinalueita ja kriittistä infrastruktuuria, joten tuen tulee jatkua.

Zelenskyi korosti, että eurooppalaisten Yhdysvalloilta PURL-ohjelman kautta Ukrainalle hankkimien asetoimitusten ei tule vähentyä.

– Me luotamme aktiiviseen yhteistyöhön EU:n kanssa, jotta voimme taata kansamme turvan. Olemme kiitollisia kaikille, jotka auttavat vahvistamaan puolustustamme.