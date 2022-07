Venäjän ilmatorjunta ampui alas oman pommikoneen

Itä-Ukrainassa sijaitsevalta Luhanskin alueelta julkaistiin sunnuntaina video, jossa Venäjän tai separatistijoukkojen ilmatorjunta tulitti taivaalle keskellä yötä.

Taivaalle ilmaantui pian suuri tulipallo, joka putosi hiljalleen kohti maata. Venäläisen sotakirjeenvaihtaja Yevgeny Poddubnyn mukaan ilmatorjunta olisi tuhonnut kohteeen Altševskin yllä.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että kyseessä oli Venäjän oma Suhoi Su-34 -hävittäjäpommittaja.

Seuraavana päivänä julkaistuissa kuvissa näkyi tuhoutuneen kaksimoottorisen lentokoneen osia. Drive-sivuston mukaan rungon takaosassa oli tunnistettavissa tunniste RF-95890, joka merkitsee koneen olleen edistynyt ja harvinainen Su-34M-variantti. Mallin avioniikkaa, tutkajärjestelmiä, viestintälaitteita ja elektronisen sodankäynnin laitteita on modernisoitu.

Rynnäkkökoneeksi suunniteltu Su-34 muistuttaa Su-27-hävittäjäkonetta, jonka pohjalta se alun perin suunniteltiin. M-variantin koneita on tiettävästi jäljellä alasampumisen jälkeen vain yhdeksän kappaletta.

Venäjän on vahvistettu menettäneen Ukrainan sodassa ainakin 35 sotilaslentokonetta, joista 11 on ollut Su-34-rynnäkkökoneita. Suurin osa on tuhoutunut Ukrainan ilmatorjunnan tulituksessa.

Tappioiden todellinen määrä on todennäköisesti korkeampi. Ukrainan asevoimat ilmoittaa ampuneensa alas helmikuun lopun jälkeen 220 lentokonetta, 188 helikopteria ja 693 lennokkia.

We may be looking at the remains of 10% of the Russian Su-34M modernized variant known to exist.

According to @scramble_nl there's only one 🇷🇺 Su-34 whose RF number ends in '90.' That is RF-95890 & it is an M – with improvements in avionics, radar, comms, EW & weapons systems. https://t.co/ap7vA2LrM7 pic.twitter.com/dDGcZ9PUGi

— Evergreen Intel (@vcdgf555) July 18, 2022