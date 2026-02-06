Verkkouutiset

Kreml Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / HECTOR RETAMAL

GRU:n kenraalia ammuttiin Moskovassa

Venäjän medioiden mukaan sotilastiedustelun apulaispäällikkö vietiin sairaalaan.
Venäläinen kenraaliluutnantti Vladimir Aleksejev on yritetty salamurhata Moskovassa.

Asiasta kertovien Venäjän medioiden mukaan Aleksejeviä ammuttiin selkään useita kertoja asuintalossa kaupungin luoteispuolella. Salamurhayrityksen tekijästä ei ollut vielä aamupäivällä virallista tietoa. Uutisissa on puhuttu tuntemattomasta hyökkääjästä. Aleksejev on uutistietojen perusteella viety sairaalaan iskun jälkeen.

Asiasta tässä kertovan Ukrainska Pravdan mukaan Venäjän tutkintakomitea on aloittanut tapauksen tutkinnan ja epäiltyä etsitään.

Aleksejev toimii Venäjän sotilastiedustelu GRU:n ensimmäisenä apulaispäällikkönä.

Ukrainan asevoimien mukaan kenraaliluutnantti on ollut tärkeässä roolissa Venäjän Ukrainaan kohdistuvien ilmaiskujen suunnittelussa. Aleksejvin on kerrottu myös toimineen Wagner-palkkasotilasyhtiön rippeistä koottujen uusien joukkojen komentajana.

