Venäjän ex-pääministeri: Tässä ajassa kansa kääntää selkänsä Vladimir Putinille

Venäjän pääministerinä vuodet 2000–2004 toiminut Mihail Kasjanov arvioi virolaisen Postimees -lehden haastattelussa, että presidentti Vladimir Putinin hallinnon romahdus on väistämätöntä.

Venäjältä paenneen ja oppositiossa vaikuttavan Kasjanovin mukaan Putinin julistama liikekannallepano on ”lopun alku”.

– Mieliala Venäjällä on alkanut muuttua hyvin nopeasti, hän kertoo.

Venäläiset ovat hänen mukaansa kauhuissaan, vaikka eivät vielä sitä ulospäin näytä.

– Kaikki pelkäävät sortoa ja noudattavat kuuliaisesti tätä liikekannellepanoa. Tämä ongelma koskettaa kuitenkin kirjaimellisesti jokaista perhettä. Siksi jopa ne ihmiset, jotka ovat olleet Putinille neutraaleja tai jopa uskollisia, muuttavat suhtautumistaan, hän sanoo.

– Tilanne on muuttumassa. Se ei tapahdu viikossa, mutta muutaman kuukauden kuluttua se on muuttunut dramaattisesti. Ei ainoastaan tavallisten ihmisten vaan myös niin sanotun eliitin keskuudessa, jossa ei myöskään ymmärretä sitä, miksi tällaisia asioita tapahtuu. He eivät odottaneet tätä.

Entinen pääministeri on järkyttynyt siitä, että sadat tuhannet venäläiset menevät ”kuuliaisesti teurastettavaksi” Ukrainaan.

– He menevät tietäen, että huomenna heidät tapetaan, saatetaan tappaa tai melko varmasti tapetaan. Ja menevät siitä huolimatta. Ja mikä olennaista, jotkut perheet tukevat sitä. Tämä on tietysti sen tulos, että merkittävä osa venäläisestä yhteiskunnasta on aivopesty. Se on todella surullista. En voinut kuvitella sitä, Kasjanov sanoo.

– Mutta tämäkin tilanne on muuttumassa. Uskoakseni mielialan muuttumiseen menee kolme tai neljä kuukautta, hän toistaa arvionsa.

Hallinnon romahdukseen voi Kasjanovin mukaan mennä kuitenkin tätä kauemmin aikaa.

– Tämä (mielialan muuttuminen) ei tarkoita, että ihmiset ottavat hakkuut ja kirveet ja menevät kaatamaan hallitusta.