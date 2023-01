Venäjän ex-ministeri väittää robottien torjuvan länsimaiset panssarit

Venäjän entinen varapääministeri ja Roscosmos-avaruusjärjestön johtaja Dmitri Rogozin vähättelee länsimaisten panssarivaunujen vaikutusta rintamatilanteeseen.

Hän nosti Kommersant-lehden mukaan esille venäläisvalmisteiset Marker-robotit mahdollisena vastatoimena. Kuusipyöräinen miehittämätön ajoneuvo pystyy väitetysti tunnistamaan havaitsemansa panssarivaunumallit ja tulittamaan näitä panssarintorjuntaohjuksilla.

– Heti kun Abrams- ja Leopard-panssarivaunujen toimitukset ukrainalaisjoukoille alkavat, niin Marker tullaan varustamaan tarvittavilla tiedoilla, jotta se pystyy automaattisesti havaitsemaan ja osumaan amerikkalaisiin ja saksalaisiin vaunuihin panssarintorjuntaohjuksilla, Dmitri Rogozin sanoi Venäjän valtionmedialle.

Ex-avaruusjohtaja sanoi robottien pystyvän määrittämään eri kohteiden tärkeysjärjestyksen. Neljä Marker-ajoneuvoa on määrä lähettää Donbasin alueelle helmikuussa. Niitä kokeillaan ensin koulutusmaastossa ja ”puutteiden korjaamisen jälkeen” lähetetään rintamalle.

Venäläismedian mukaan Marker-robottia on kokeiltu aiemmin Vostotshnyin kosmodromin automaattisena vartijana. Kolme tonnia painavan kokeellisen ajoneuvojen merkitys Ukrainan sodassa jäänee lähinnä teoreettiseksi.

CNA-ajatuspajan analyytikko Samuel Bendett sanoi aiemmin Popular Science -lehdelle, että Marker-laitetta on käytetty alustana Venäjän asevoimien robotiikkakokeille. Vuonna 2019 esiteltyä laitetta ei ole suunniteltu varsinaisiin taistelutehtäviin.

Dmitri Rogozin loukkaantui joulukuussa Ukrainan iskussa miehitetyllä Donetskin alueella. Hän oli tiettävästi viettämässä syntymäpäiviään paikallisen hotellin ravintolassa.

/5 Former head of Roscosmos Dmitry Rogozin: The Russian-made robot “Marker” "will be able to hit" the Abrams and Leopards, since it has an electronic catalog with images of targets and is able to automatically determine the enemy’s equipment https://t.co/eEb95SgplT

— Hanna Notte (@HannaNotte) January 26, 2023