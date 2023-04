Venäjän eversti varasti omien tankkiensa moottorit

Venäjän Eteläisen sotilaspiirin panssarijoukkojen huollon päällikkö, eversti Aleksander Denisov on vangittu epäiltynä osallisuudesta taistelupanssarivaunujen moottoreita varastaneen ryhmän toimintaan.

Kommersantin lähteiden mukaan Denisov ehti rikostovereineen anastaa T-90-tankkeihin asennettaviksi tarkoitettuja V-92S2-moottoreita yli 20 miljoonan ruplan eli noin 230 000 euron edestä. Rikosten kerrotaan tapahtuneen vuoden 2021 marraskuun ja vuoden 2022 huhtikuun välisenä aikana.

Denisovin juristien mukaan everstin syyllisyydestä ei ole todisteita. Eteläisen sotilaspiirin tuomioistuin Donin Rostovissa päätti kuitenkin pitää Denisovin vangittuna oikeudenkäyntiin asti.

Aleksander Denisovin puolustus vetosi muun muassa upseerin pitkään uraan ja siihen, että hän on ollut useita kertoja Ukrainassa Venäjän aloitettua suurhyökkäyksensä viime vuoden helmikuussa.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen. Venäläislehden mukaan Eteläisen sotilaspiirin panssarijoukkojen logistiikassa palvelleet everstiluutnantti, eversti ja varastopäällikkö tuomittiin vastaavista rikoksista vuonna 2019. Miehet olivat yrittäneet anastaa kahdeksan KAMAZ-sotilaskuorma-auton moottoria.

Eversti Denisovin tapaus on herättänyt ihmetystä asiantuntijoissa. Esimerkiksi eturivin Venäjä-asiantuntija, King’s Collegen professori Sam Greene pohtii, onko tankkien moottoreille todella kysyntää mustassa pörssissä.

– Tämähän viittaa siihen, että ostajat ovat venäläisiä panssaridivisioonia, hän kummastelee Twitterissä.

Chicagon yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin vastaa Greenelle, että tilanne saattaa hyvinkin olla sellainen, että venäläiset panssarijoukot sekä myyvät että ostavat moottoreita mustassa pörssissä.

– Esimerkiksi Wagnerilla on taskut täynnä rahaa, mutta heillä voi olla pulaa ammuksista, Sonin sanoo.

LUE MYÖS:

Venäläinen kapteeni varasti sotalaivansa potkurit – pysäyttävä tarina korruptiosta



Russian tank divisions could easily be both buyers and sellers. For example, Wagner is flush with money and might have a shortage of ammunition.

— Konstantin Sonin (@k_sonin) April 26, 2023