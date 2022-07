Venäläinen kapteeni varasti sotalaivansa potkurit – pysäyttävä tarina korruptiosta

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo Venäjän asevoimien häkellyttävän korruption heikentävän joukkojen suorituskykyä kentällä. Owen julkaissut Twitterissä useita runsaasti huomiota saaneita ketjuja asevoimien ja hallinnon eri tasoilla vallitsevasta korruptiosta esimerkkeineen (alla).

Eräs tarina on ylitse muiden. Owen muistuttaa vuosi sitten paljastuneesta tapauksesta, jota on vaikea uskoa todeksi.

– Harva asevoimien korruptiotapaus on häikäilemättömämpi kuin [tarina] hävittäjän kapteenista, joka varasti oman sotalaivansa pronssiset potkurit ja vaihtoi ne halvempiin teräspotkureihin, netotakseen 39 miljoonaa ruplaa [silloisella kurssilla noin 430 000 euroa], Owen kirjoittaa.

Käytöstä poistettu Sovremennyi-luokan ohjushävittäjä Beskoponyi oli rikoksen tekohetkellä kuivatelakalla odottamassa muuttamista museolaivaksi. Venäläismedioiden mukaan aluksen entinen päällikkö oli tosiaankin varastanut aluksen pronssiset potkurit ja vaihtanut niiden tilalle halvasta metalliseoksesta tehdyt väärennökset. Verkkouutiset kertoi erikoisesta rikoksesta aiemmin tässä jutussa.

Brittihistorioitsijan mukaan Venäjän asevoimien korruptio on tihkunut läpi monissa Ukrainan sodan paljastamissa yksityiskohdissa. Varastoissa olleista panssarivaunuista on varastettu osia ja jopa moottoreita, polttoainetta on kadonnut, ruoka-annokset ja lääkintätarpeet ovat olleet vanhentuneita, sotilailta on puuttunut varusteita ja ajoneuvojen renkaita on hajonnut iän vuoksi.

LUE MYÖS:

Hyökkääjän tankeista oli varastettu jopa moottorit



1/ Few incidents of military corruption in Russia were more shameless than the destroyer captain who stole the bronze propellers from his own ship, replacing them with cheaper steel ones to net 39 million rubles. A final 🧵 on the impact of corruption on Russia's military. pic.twitter.com/taiLL1ag5j — ChrisO (@ChrisO_wiki) June 29, 2022

3/ For part 2, on corruption among Russia's military elite, see:https://t.co/Njx3GjkHDn — ChrisO (@ChrisO_wiki) June 29, 2022