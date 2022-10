Venäjän entinen ihmisoikeuskomissaari Ukrainasta: Joko he valittavat?

Venäjän entinen ihmisoikeuskomissaari Konstantin Dolgov väitti valtiontelevision keskusteluohjelmassa, että Ukrainan vesi- ja viemärijärjestelmät ”ovat toiminnassa ja tukevat sotaa” ja ovat siksi laillisia sotilaallisia kohteita.

Hän sanoi toivovansa Venäjän tekevän lisää ohjusiskuja Ukrainaan ja kysyi:

– Valittavatko he jo? Ulisevatko he jo, Dolgov kysyi toimittaja Julia Davisin pyörittämän Russian Media Monitorin julkaiseman videon (alla) mukaan.

Venäjä iski maanantaina ohjuksilla useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Pääkaupunki Kiovaan kohdistunut ohjustulitus on ollut pahinta sitten sodan alkupäivien helmikuussa. Ohjuksia on osunut useisiin siviilikohteisiin.

Muun muassa Suomen entinen pääministeri ja Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston professori Alexander Stubb kutsui Venäjän toimia ”täysimittaisiksi terrori-iskuiksi viattomia siviilejä vastaan Ukrainassa”.

Konstantin Dolgov, former Russian commissioner for human rights, claims that Ukraine's plumbing and sewer systems are "working to support the war" and therefore are legitimate military targets. He hopes for more strikes and asks: "Are they whining yet? Are they howling yet?" pic.twitter.com/JC1BUretNz

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 10, 2022