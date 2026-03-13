Venäjän eliittiyksikkö joutui pulaan, iskuja neljään kohteeseen

Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukkojen yksiköt pyrkivät tuhoamaan erityisesti hyökkääjän droonien käyttöön liittyviä kohteita.

Asiasta kertoo Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen tiedottaja, majuri Olga Meljoshyna Ukrainan puolustusministeriön alaiselle ArmyInform-medialle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Eräs ukrainalainen drooniyksikkö iski Venäjän pelätyn Rubikon-yksikön neljään kohteeseen samanaikaisesti torstaiyönä Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueella.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iskut kohdistettiin Rubikonin droonien väliaikaiseen sijoituspaikkaan, varastoihin, varikkoon ja droonien työpajaan.

Rubikon-drooniyksikkö lukeutuu Venäjän asevoimien parhaimmistoon. Se on erikoistunut miehittämättömien järjestelmien käyttöön. Sen joukot on varustettu tehokkailla hyökkäysdrooneilla ja elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään ukrainalaisten drooneja jopa 20 kilometrin päästä.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kupjanskin lähellä, Zaporižžjan alueen länsiosassa ja Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella. Venäjän joukot etenivät Pokrovskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.