Venäjän eliittijoukon karmea sotaretki: Prikaati on tuhottu jo kahdesti

– [Venäjän] puolustusministeriön yritykset kiillottaa prikaatin julkisuuskuvaa heijastelevat todennäköisesti huolia siitä, kuinka sen epäonnistumiset yhdistettiin yhä enemmän Venäjän sodanjohtoon, tilannekatsauksessa arvioidaan.

Venäjän Wagner-joukot ovat syyttäneet Vuhledarin katastrofin johtuneen Venäjän sodanjohdon yrityksistä pelastaa vakituisen armeijan kenraalien mainetta uskaliailla hyökkäyksillä.

Verkkouutiset on kertonut Vuhledarin verisistä taisteluista aiemmin esimeriksi tässä jutussa. Eri lähteiden mukaan Vuhledarin rynnäköiden kärjessä olleet 40. ja 155. merijalkaväkiprikaatit menettivät siellä pahimmillaan satoja sotilaita päivässä.

Esimeriksi eräs 155. prikaatin sotilas kertoi itsenäisen venäläismedian haastattelussa, että hänen komppaniastaan oli taisteluiden jälkeen jäljellä enää kahdeksan miestä. Sotilas kertoi yksikkönsä koostuneen jo valmiiksi pääosin liikekannallepanossa asepalvelukseen määrätyistä sotilaista.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin herätti helmikuussa ihmetystä kuvailemalla toimittajille nyrkkiä heristäen Tyynenmeren laivaston merijalkaväen taistelevan Ukrainassa hienosti. Todellisuudessa joukko kärsi juuri tuolloin kovimpia tappioitaan.

[4/5] In reality, the 155th has likely been reduced to combat ineffective status at least twice in the last six months, due to being committed to tactically flawed frontal assaults near Vuhledar in Donetsk Oblast.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 3, 2023