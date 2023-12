Eliittijoukko joutui kuolemanloukkuun – eräs suurimmista tappioista

BBC:n tutkivaan journalismiin erikoistunut BBC Eye -ryhmä esittelee tuoreessa reportaasissaan todisteita siitä, kuinka Venäjän asevoimien viime vuoden loka-marraskuussa toteuttamassa hyökkäyksessä Ukrainan strategisesti tärkeään Vuhledarin kaupunkiin tehtiin räikeitä taktisia virheitä.

Ryhmän mukaan kyseessä on yksi suurimmista tappioista yksittäisen venäläisen joukko-osaston kohdalla Moskovan aloitettua laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

BBC Eye kokoaa yhteen video- ja kuolintodistuksia sekä kuvamateriaalia taisteluista tutkiakseen eliittijoukkona pidetyn Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiprikaatin sotilaiden kohtaloita Vuhledarin liepeillä syksyllä ja alkutalvella 2022.

BBC Eye seuraa muun muassa 25-vuotiaan TikTok-räppäri Ramaz Gorgadzen eri vaiheita. Hänet määrättiin asepalvelukseen 155. merijalkaväkiprikaatiin.

Ennen Vuhledarin hyökkäystä Ramaz lähetti viimeisen viestin äidilleen ja katosi sen jälkeen. Myöhemmin kävi ilmi, että Ramaz kuoli hyökkäyksen alkuvaiheessa.

Päiviä myöhemmin sosiaalisessa mediassa julkaistiin prikaatin sotilaiden kirjoittama harvinainen protestikirje, joka oli osoitettu heidän alueensa kuvernöörille Oleg Kozhemyakolle.

Prikaatin sotilaat väittivät, että heidän ”kyvyttömät” komentajansa heittivät heidät ”käsittämättömään hyökkäykseen”, jonka seurauksena tappioluvut kasvoivat 300:aan vain neljän päivän aikana. Sotilaiden mukaan komentajat ”suunnittelivat valloittavansa kaupungin syöksymällä läpi metsien, joissa vihollinen odotti heitä”. He kirjoittivat, että heidän komentajansa kutsuivat heitä ”lihaksi”.

BBC:n mukaan hyökkäävät venäläisjoukot joutuivat ”kuolemanloukkuun”.

Venäjän puolustusministeriö ja kuvernööri Kozhemyako kiistivät tappiot. BBC Eyen huolellinen tutkimus kuitenkin vahvistaa sotilaiden väitteet siitä, että heidän suuret tappionsa johtuivat räikeistä taktisista virheistä.

Sotilaiden varoituksista ja kärsityistä tappioista huolimatta Venäjä yritti vallata Vuhledarin uudelleen tammikuussa 2023 ja aloitti suurimman hyökkäyksen kaupunkiin sitten sodan alun. 155. merijalkaväkiprikaatiin sotilaat olivat jälleen mukana taisteluissa.

Sotilaat lähettivät toisen protestikirjeen, jossa he ilmoittivat menettäneensä ”melkein koko prikaatin” ja varoittivat ensimmäisen hyökkäyksen toistumisesta. Tällä kertaa Venäjän puolustusministeriö tai kuvernööri Kozhemyako eivät vastanneet.

Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö, kenraalimajuri Vadim Skibitskyi totesi viime syyskuussa, että Ukrainan asevoimat tuhosivat vuoden 2022 aikana Venäjän armeijan eliitin, mukaan lukien merijalkaväen armeijakunnan ja maahanlaskujoukot.

Skibitskyi kertoi, että ”esimerkiksi Tyynenmeren rannalta tuotu 155. merijalkaväen prikaati turvautuu jo viidenteen tai kuudenteen joukkojen kierrätykseen”.

